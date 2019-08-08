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Стрельба в игровом клубе в Чили. Погибли 5 человек

09.08.2019 12:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чили. В пригороде чилийской столицы Сантьяго в игровом клубе произошла стрельба: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Стрельба в игровом клубе в Чили. Погибли 5 человек

Неизвестный зашел в заведение и открыл беспорядочный огонь по посетителям. Всего было произведено не менее 42 выстрелов.   

Правоохранители предполагают, что виной всему стал конфликт, который произошел незадолго еще на улице. Нападавший скрылся. Ведутся его поиски.  

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Новости Чили. В пригороде чилийской столицы Сантьяго в игровом клубе произошла стрельба: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     ...
 
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