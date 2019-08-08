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Стрельба в игровом клубе в Чили. Погибли 5 человек
Источник материала: СТВ
Новости Чили. В пригороде чилийской столицы Сантьяго в игровом клубе произошла стрельба: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный зашел в заведение и открыл беспорядочный огонь по посетителям. Всего было произведено не менее 42 выстрелов.
Правоохранители предполагают, что виной всему стал конфликт, который произошел незадолго еще на улице. Нападавший скрылся. Ведутся его поиски.
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Новости Чили. В пригороде чилийской столицы Сантьяго в игровом клубе произошла стрельба: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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