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Неразорвавшиеся ракеты обнаружил грибник в Столинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столинском районе грибник обнаружил неразорвавшиеся боеприпасы. Эту информацию
Рядом с деревней Теребличи местный житель наткнулся в лесу на боевые элементы. Мужчина сообщил о находке в милицию. Правоохранители установили, что на месте обнаружения размещался авиаполигон. Выяснилось, что грибник нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», а также три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиационной бомбы.
Снаряды были уничтожены специалистами.
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Новости Беларуси. В Столинском районе грибник обнаружил неразорвавшиеся боеприпасы. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома. Рядом с деревней...
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