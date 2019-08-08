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В Беларуси за 8 августа намолотили 30 тысяч тонн зерна

09.08.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дожди практически полностью приостановили жатву накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

В Беларуси за 8 августа намолотили 30 тысяч тонн зерна

За день намолочено 30 тысяч тонн зерна. В погожие дни – показатель минимум в 10 раз выше. Вместе с тем, с полей убрано около 5 миллионов 200 тысяч тонн хлеба.   

В Беларуси за 8 августа намолотили 30 тысяч тонн зерна

Ближе всех к завершению страды – аграрии Брестской области, а вот северный регион продвинулся ровно на половину. К слову, на витебских полях сейчас получают с гектара на 10 центнеров больше, чем годом ранее. Урожайность – 34,6. Выше только в Гродненской области.   

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Новости Беларуси. Дожди практически полностью приостановили жатву накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      За день намолочено 30 тысяч тонн...
 
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