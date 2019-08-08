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В ФАС назвали сроки отмены роуминга с Беларусью
09.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Федеральной антимонопольной службе ожидают, что роуминг между Россией и Беларусью будет отменен до начала 2020 года, заявил заместитель руководителя учреждения Анатолий Голомолзин.
По его словам, речь идет о том, чтобы в двух странах одновременно снизились операторские тарифы по взаиморасчетам, а также по межоператорским ставкам в роуминге.
Голомолзин добавил, что ФАС предложил внести изменения и дополнения в соглашение о ЕАЭС в части, которая касается услуг, где будут сформулированы «базовые принципы справедливого роуминга».
По его словам, в соответствии с ними будут подготовлены поправки в законодательство Беларуси и России, а также в совместные практики операторов связи, для того чтобы на операторов связи могли воздействовать антимонопольные службы.
«Это также позволит снизить тарифы на услуги связи в роуминге в ЕАЭС. Думаю, эта работа в течение следующего года может быть проведена», - указал Голомолзин.
Ранее о переговорах, посвященных
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Предполагается, что роуминг будет отменен до начала следующего года.
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