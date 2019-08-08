Американец побежит 230 км из Минска в Кожан-Городок. Кто ждет его на финише?

Источник материала: Tut.by

Перед приездом в Беларусь американец Джаред Голдман купил новую пару кроссовок. В субботу он начнет бежать по маршруту длиной 230 км — из Минска до Кожан-Городка, где родились его дед и прадед. Сколько стоит такое приключение и в чем его смысл, Джаред рассказал GO.TUT.BY на пробежке с инклюзивной командой «Крылья ангелов».

Как любитель пива стал фанатом бега





О своих белорусских корнях Джаред из Сент-Луиса узнал, когда ему было 10 лет. На урок попросили принести семейное древо. Помогать взялась мама — и рассказала историю прадеда по папиной линии, еврейского эмигранта Хецке Биребейфе. Он приехал в Штаты в 1910 году, потом перевез туда семью. Местом рождения деда и прадеда в школьный проект Голдманы записали Кожан-Городок: непривычное слуху название проскальзывало в беседах.

Кожан-Городок Джаред скоро увидит. На кровати в комнатушке хостела он раскладывает свой багаж, с которым готов жить и бежать девять дней: дождевик, фляги, паспорт, аптечка, наушники, детское питание, теннисный мячик.

— Чтобы массировать ступни, — поясняет он.





Джареду 44 года. Двадцать из них он живет в Берлине. Бегом увлекся не так давно и еще пять лет назад вел «рок-н-ролльный образ жизни» — был менеджером сети хостелов, баров и ресторанов. Работа, как говорится, «возле алкоголя».

— Уговаривать меня выпить долго бы не пришлось. В Берлине такая культура, что, если ты покупаешь пиво каждый день, никто не посчитает это странным. Я так и жил. Можно сказать, инвестировал в алкоголь много денег.

Но отдадим Берлину должное: он же убедил Джареда бегать. В столице Германии в сентябре проводится один из шести самых престижных марафонов в мире. На старт выходит более 40 тысяч человек. Забег — словно городской праздник: перекрыты центральные улицы, а все берлинцы либо участвуют в марафоне, либо болеют за атлетов.





— Даже если не интересуешься спортом, в этот день встаешь пораньше и идешь поддержать бегунов, поймать атмосферу. Я несколько лет наблюдал, как меняются лица участников, когда за последним поворотом трассы они видят Бранденбургские ворота. Это почти финиш — эйфория, слезы. И я тоже захотел это испытать.

Когда Джаред впервые пробежал Берлинский марафон, то пообещал себе отказаться от алкоголя. Это было четыре года назад.

«Год после увольнения в Германии платят 70% от зарплаты»

Каждая перемена в жизни — как падающая костяшка домино. Расставшись с алкоголем, Джаред бросил курить. Почти отказался от мяса. Ограничил фастфуд. Пробежал два марафона, несколько полумарафонов и один ультрамарафон — 60 км вокруг Берлинской стены. Чуть больше года назад уволился: работа, которой он посвятил 18 лет, с новым образом жизни сочеталась плохо.





— В Германии год после увольнения ты получаешь пособие — 70% от зарплаты, плюс оплата медицинской страховки. Год я жил на эти деньги: несложно сократить расходы на 30%. Ну, а потом устроился на работу не на полную ставку: денег хватает только на жилье и еду, — вводит в курс дел немецкого «тунеядца» Джаред, пока от хостела на Немиге мы шагаем к парку Победы. Там ждут «Крылья ангелов».

В свой безработный год американец и задумал пробежку по Беларуси. Поделился идеей в фейсбуке. Белорусы откликнулись: кто-то помогал с планированием маршрута, кто-то предложил ночлег. Но поездка все равно получалась не по карману, а подготовка к ней тянула на полноценную работу:

— Я начал в январе. Составлял карту. Нужно было уточнять состояние дорог — я ведь планирую бежать не вдоль главных трасс. Много тренировался: мог бежать полумарафон в пятницу, марафон в субботу и марафон в воскресенье. После каждой тысячи км надо менять кроссовки.





В подобных приключениях расходы атлетов часто берут на себя компании — производители формы или питания для бегунов — в обмен на рекламу. Идея Джареда привлекала своей искренностью, но все-таки казалась слишком безумной.

— Хватает атлетов, которые делают более простые и понятные вещи. Да и я не влиятельная персона в соцсетях: нет у меня 10 тысяч подписчиков в инстаграме. Есть семьсот, зато большинство из них я знаю лично. А раскручивать свой блог, покупать аудиторию — мне кажется, это обман.

С путешествием по Беларуси Джаред хотел уложиться в тысячу евро. За деньгами пришлось идти к родителям, с которыми у американца не самые простые отношения — не сходились взгляды то на религию, то на учебу, то на работу.





— Когда я представлял мой проект родителям, я, с одной стороны, делился своим планом, а с другой, просил поддержать финансово. Думаю, поэтому папа почти отказался меня слушать. В середине разговора ушел гулять с собакой. Думаю, это был шок. Принятие и осознание идеи заняло какое-то время. Но в итоге родители поняли и разделили мой план.

«Мама будет ждать на финише»

Несмотря на сложности с деньгами, Джаред хотел, чтобы забег по Беларуси был благотворительным. Предыдущие работодатели из Германии — сеть хостелов The Circus Hotel — часто поддерживают социальные проекты, прося постояльцев делать пожертвования. Таким же образом Джаред соберет средства для «Крыльев ангелов» — инклюзивной спортивной команды из Минска. Деньги нужны на покупку трейловой коляски, чтобы детей с инвалидностью можно было брать на прогулки даже по лесу.





На дружеской пробежке с «Крыльями ангелов» — 5 км по центру Минска — переброситься словечком с Джаредом хотят все, но мешает языковой барьер. По-русски американец не говорит.

— Но всех нас объединяет один язык — язык бега, — улыбаются участники.

В субботу американец отправится в свое путешествие. 230 километров Джаред планирует преодолеть за девять дней: семь бежать, два отдыхать. Компанию атлету составит Витебска пробежал 650 км с севера на юг Беларуси">Евгений Гуцалов из Витебска: недавно он преодолел 650 км с севера на юг Беларуси. Познакомились в соцсети, и Джаред предложил присоединиться к маршруту. Рассчитывал, что вместе они пробегут какой-то отрезок между городами, но Евгений интерпретировал приглашение по-своему и вызвался разделить путешествие целиком.





— Я буду стартовать около 7 утра, пробегать около 30 км в день. В последний день больше, так что он будет самым сложным, — прикидывает Джаред.

— Но что, если твои предки — вовсе не из Кожан-Городка, а из какой-то другой белорусской деревни?

— Да, это возможно, — честно признается Джаред. — Но все-таки название Кожан-Городок у нас в семье знали неслучайно. И я должен был на чем-то остановиться, иначе мне пришлось бы пробежать всю Беларусь. Внутренний голос подсказывает, что в этот раз я не найду осязаемых доказательств того, что мой прадед родился в Кожан-Городке. Но это нормально. Это лишь одна из составляющих моей истории. Я испытываю свои физические возможности, выхожу из зоны комфорта. Открываю для себя страну, о которой раньше почти ничего не знал. Пробегу через деревни, где вряд ли видели бегунов-атлетов, взгляну в лица людей, — в конце концов, в том, что мои дед и прадед из Беларуси, нет сомнений.





— Представляешь ли ты, что будешь чувствовать, когда достигнешь цели?

— Я не знаю, как это будет. Может, километры дадутся легко и я буду в порядке. Может, совсем вымотаюсь — как говорят немцы, «капут». Но я знаю, что на финише меня встретит мама. Ради этого она специально прилетит из США.

Забег Джареда начнется в субботу, в 9.00, в Троицком предместье. Всех, кто хочет проводить его в путешествие по белорусским дорогам — бегом или на велосипеде — он приглашает прийти в 8.30. Связаться с Джаредом можно через сайт jareddanielgoldman.com.