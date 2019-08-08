ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американец побежит 230 км из Минска в Кожан-Городок. Кто ждет его на финише?

09.08.2019 12:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Перед приездом в Беларусь американец Джаред Голдман купил новую пару кроссовок. В субботу он начнет бежать по маршруту длиной 230 км — из Минска до Кожан-Городка, где родились его дед и прадед. Сколько стоит такое приключение и в чем его смысл, Джаред рассказал GO.TUT.BY на пробежке с инклюзивной командой «Крылья ангелов».

Как любитель пива стал фанатом бега


О своих белорусских корнях Джаред из Сент-Луиса узнал, когда ему было 10 лет. На урок попросили принести семейное древо. Помогать взялась мама — и рассказала историю прадеда по папиной линии, еврейского эмигранта Хецке Биребейфе. Он приехал в Штаты в 1910 году, потом перевез туда семью. Местом рождения деда и прадеда в школьный проект Голдманы записали Кожан-Городок: непривычное слуху название проскальзывало в беседах.

Кожан-Городок Джаред скоро увидит. На кровати в комнатушке хостела он раскладывает свой багаж, с которым готов жить и бежать девять дней: дождевик, фляги, паспорт, аптечка, наушники, детское питание, теннисный мячик.

— Чтобы массировать ступни, — поясняет он.


Джареду 44 года. Двадцать из них он живет в Берлине. Бегом увлекся не так давно и еще пять лет назад вел «рок-н-ролльный образ жизни» — был менеджером сети хостелов, баров и ресторанов. Работа, как говорится, «возле алкоголя».

— Уговаривать меня выпить долго бы не пришлось. В Берлине такая культура, что, если ты покупаешь пиво каждый день, никто не посчитает это странным. Я так и жил. Можно сказать, инвестировал в алкоголь много денег.

Но отдадим Берлину должное: он же убедил Джареда бегать. В столице Германии в сентябре проводится один из шести самых престижных марафонов в мире. На старт выходит более 40 тысяч человек. Забег — словно городской праздник: перекрыты центральные улицы, а все берлинцы либо участвуют в марафоне, либо болеют за атлетов.


— Даже если не интересуешься спортом, в этот день встаешь пораньше и идешь поддержать бегунов, поймать атмосферу. Я несколько лет наблюдал, как меняются лица участников, когда за последним поворотом трассы они видят Бранденбургские ворота. Это почти финиш — эйфория, слезы. И я тоже захотел это испытать.

Когда Джаред впервые пробежал Берлинский марафон, то пообещал себе отказаться от алкоголя. Это было четыре года назад.

«Год после увольнения в Германии платят 70% от зарплаты»

Каждая перемена в жизни — как падающая костяшка домино. Расставшись с алкоголем, Джаред бросил курить. Почти отказался от мяса. Ограничил фастфуд. Пробежал два марафона, несколько полумарафонов и один ультрамарафон — 60 км вокруг Берлинской стены. Чуть больше года назад уволился: работа, которой он посвятил 18 лет, с новым образом жизни сочеталась плохо.


— В Германии год после увольнения ты получаешь пособие — 70% от зарплаты, плюс оплата медицинской страховки. Год я жил на эти деньги: несложно сократить расходы на 30%. Ну, а потом устроился на работу не на полную ставку: денег хватает только на жилье и еду, — вводит в курс дел немецкого «тунеядца» Джаред, пока от хостела на Немиге мы шагаем к парку Победы. Там ждут «Крылья ангелов».

В свой безработный год американец и задумал пробежку по Беларуси. Поделился идеей в фейсбуке. Белорусы откликнулись: кто-то помогал с планированием маршрута, кто-то предложил ночлег. Но поездка все равно получалась не по карману, а подготовка к ней тянула на полноценную работу:

— Я начал в январе. Составлял карту. Нужно было уточнять состояние дорог — я ведь планирую бежать не вдоль главных трасс. Много тренировался: мог бежать полумарафон в пятницу, марафон в субботу и марафон в воскресенье. После каждой тысячи км надо менять кроссовки.


В подобных приключениях расходы атлетов часто берут на себя компании — производители формы или питания для бегунов — в обмен на рекламу. Идея Джареда привлекала своей искренностью, но все-таки казалась слишком безумной.

— Хватает атлетов, которые делают более простые и понятные вещи. Да и я не влиятельная персона в соцсетях: нет у меня 10 тысяч подписчиков в инстаграме. Есть семьсот, зато большинство из них я знаю лично. А раскручивать свой блог, покупать аудиторию — мне кажется, это обман.

С путешествием по Беларуси Джаред хотел уложиться в тысячу евро. За деньгами пришлось идти к родителям, с которыми у американца не самые простые отношения — не сходились взгляды то на религию, то на учебу, то на работу.


— Когда я представлял мой проект родителям, я, с одной стороны, делился своим планом, а с другой, просил поддержать финансово. Думаю, поэтому папа почти отказался меня слушать. В середине разговора ушел гулять с собакой. Думаю, это был шок. Принятие и осознание идеи заняло какое-то время. Но в итоге родители поняли и разделили мой план.

«Мама будет ждать на финише»

Несмотря на сложности с деньгами, Джаред хотел, чтобы забег по Беларуси был благотворительным. Предыдущие работодатели из Германии — сеть хостелов The Circus Hotel — часто поддерживают социальные проекты, прося постояльцев делать пожертвования. Таким же образом Джаред соберет средства для «Крыльев ангелов» — инклюзивной спортивной команды из Минска. Деньги нужны на покупку трейловой коляски, чтобы детей с инвалидностью можно было брать на прогулки даже по лесу.


На дружеской пробежке с «Крыльями ангелов» — 5 км по центру Минска — переброситься словечком с Джаредом хотят все, но мешает языковой барьер. По-русски американец не говорит.

— Но всех нас объединяет один язык — язык бега, — улыбаются участники.

В субботу американец отправится в свое путешествие. 230 километров Джаред планирует преодолеть за девять дней: семь бежать, два отдыхать. Компанию атлету составит Витебска пробежал 650 км с севера на юг Беларуси">Евгений Гуцалов из Витебска: недавно он преодолел 650 км с севера на юг Беларуси. Познакомились в соцсети, и Джаред предложил присоединиться к маршруту. Рассчитывал, что вместе они пробегут какой-то отрезок между городами, но Евгений интерпретировал приглашение по-своему и вызвался разделить путешествие целиком.


— Я буду стартовать около 7 утра, пробегать около 30 км в день. В последний день больше, так что он будет самым сложным, — прикидывает Джаред.

— Но что, если твои предки — вовсе не из Кожан-Городка, а из какой-то другой белорусской деревни?

— Да, это возможно, — честно признается Джаред. — Но все-таки название Кожан-Городок у нас в семье знали неслучайно. И я должен был на чем-то остановиться, иначе мне пришлось бы пробежать всю Беларусь. Внутренний голос подсказывает, что в этот раз я не найду осязаемых доказательств того, что мой прадед родился в Кожан-Городке. Но это нормально. Это лишь одна из составляющих моей истории. Я испытываю свои физические возможности, выхожу из зоны комфорта. Открываю для себя страну, о которой раньше почти ничего не знал. Пробегу через деревни, где вряд ли видели бегунов-атлетов, взгляну в лица людей, — в конце концов, в том, что мои дед и прадед из Беларуси, нет сомнений.


— Представляешь ли ты, что будешь чувствовать, когда достигнешь цели?

— Я не знаю, как это будет. Может, километры дадутся легко и я буду в порядке. Может, совсем вымотаюсь — как говорят немцы, «капут». Но я знаю, что на финише меня встретит мама. Ради этого она специально прилетит из США.

Забег Джареда начнется в субботу, в 9.00, в Троицком предместье. Всех, кто хочет проводить его в путешествие по белорусским дорогам — бегом или на велосипеде — он приглашает прийти в 8.30. Связаться с Джаредом можно через сайт jareddanielgoldman.com.

Читайте также

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед приездом в Беларусь американец Джаред Голдман купил новую пару кроссовок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика