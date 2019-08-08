Двойная бухгалтерия Лукашенко

Время от времени белорусский руководитель призывает своих подчиненных проявлять инициативу, новаторское, творческое отношение к жизни. И время от времени разные по уровню, статусу и роду занятий чиновники на этот призыв откликаются.





Так, например, несколько лет назад один из них предложил выдвинуть Александра Лукашенко в номинанты Нобелевской премии по экономике. За безусловные и высочайшие заслуги в управлении народным хозяйством.





Инициатива не получила развития, не была поддержана даже самим руководителем, но к кое-чему несостоявшегося номинанта подвигла. В дальнейшем он с полным правом получил возможность авторитетно заявлять: «Я, как экономист, считаю…».





«Пусть не обидятся другие народы…»

Это к тому, что он является и самым авторитетным аграрием, спортсменом, моралистом. Любит он это дело, высказать свое мнение по любому вопросу. Как недавно на форуме в Санкт-Петербурге: «Должен вам сказать, как историк. Пусть не обидятся на меня другие народы...».





Но вот что было сказано «историком» Лукашенко: «Когда нас на Западе критикуют – раньше больше, сейчас немножко меньше – это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за эту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились».





Мягко говоря, спорное заявление даже советского историка, для которого эта наука была партийной дисциплиной. Критерий ее научности определялся анекдотом – как райком скажет, так и будет. Но больше смущает двойная бухгалтерия, которую использовал Лукашенко, мол, вы еще не рассчитались.





Кто эти «вы»? После нападения Германии на Польшу войну ей объявили Британия (с послом которой на днях конструктивно пытался договориться Лукашенко), и Франция. Но эти страны были далеки от Польши, срочной и эффективной помощи оказать жертве агрессии не могли, зато рядом был миролюбивый СССР. И получил за свое «миролюбие» бонус в виде части польской территории. То, что до 1 сентября 1939 года принадлежало Польше, после 17 сентября стало советским трофеем. Добычей миролюбивых сталинских витязей.





Советский овёс для немецкой кавалерии





В 1939 году советский экспорт сельскохозяйственных товаров, древесины, минерального сырья был крайне скудным, по большинству позиций поставки отсутствовали. Зато год спустя из импортируемой ржи советская квота превысила 50%, ячменя – 95%, овса – 97%, хлопка-сырца – 59%. Поставки строевого леса и деловой древесины увеличились со 103 тыс. тонн, до 696 тыс. тонн и составили 22% всего импорта. Поставки леса для механической и химической переработки выросли в 7 раз (до 462 тыс. тонн) и составили 39% от всего импорта по этой позиции.





В 1940 году советские поставки в Германию составили более половины ее общих закупок фосфорнокислой извести, асбеста, хромовой руды и марганцевой руды, минеральных масел. Все это стратегические материалы, без которых невозможно сделать броню, невозможно эксплуатировать военную технику и кормить солдат. А если взять сельскохозяйственные товары, то создается впечатление, что немецкая кавалерия снабжалась исключительно советским овсом.





В первом полугодии 1941 года советские поставки в Германию осуществлялись ударными темпами, особенно, по ключевым позициям, а многие советские транспорты продолжали движение некоторое время и после начала войны. Как говорят пропагандисты в таких случаях, верные своему союзническому долгу.





Материальная помощь Германии оказалась масштабной, исключительно для нее важной, но об этом у нас не принято вспоминать. Но удивительно, что еще большую помощь, которую воюющий СССР получил от Запада, считают мелочью, о которой не стоит и говорить.





Важно понимать, что войну Германии объявил Запад, а не СССР, который договорился дружить с ней. Когда 22 июня 1941 года Гитлер, уразумев, что эта дружба для него добром не закончится, вероломно напал на своего союзника, война на Западе уже почти закончилась. С Европой, можно сказать, было практически покончено.





Гитлеру не удалось «выбомбить» Англию, и она казалось надежно изолированной на своем острове. И она продолжала воевать в полном, гордом и горестном одиночестве.





Союзник у Англии появился только после 22 июня – СССР, который за несколько недель войны сумел потерять почти все, что имел, включая армию. Он все еще оставался могучим, но серьезно нуждался в помощи. И получил ее от Запада, от Британии и США, особенно в критические для страны месяцы 1942 года, а после поставки вооружения, техники, стратегического сырья, продовольствия по ленд-лизу были, можно сказать, поставлены на конвейер.





Много или мало? Г. Гопкинс, личный представитель президента Рузвельта заявлял: «Мы никогда не считали, что наша помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Она была достигнута героизмом и кровью русской армии».





Но союзники часто обижались, что СССР в своей пропаганде полностью обходил молчанием иностранную помощь, которую они ему оказали. Многие советские деятели, военачальники, включая Жукова, высоко оценивали эту помощь. Утверждали, что без нее, бывали такие моменты, войска не могли воевать.





Бывали искренние, честные люди, которые утверждали, что сотрудничество по ленд-лизу не сводится только к поставкам, не менее важным было и то, что советский народ знал: он не один в смертельной борьбе. И эта уверенность укреплялась и существованием антигитлеровской коалиции.





Пропагандистский зуд

Поэтому залихватскую присказку – «Спасибо деду за победу» – надо дополнить. Вспомнить дядю Сэма, который озаботился обедом для него. Но этим дядя Сэм не ограничился.





Был и второй фронт, и, благодаря ему, живыми остались тысячи, если не миллионы советских солдат. Кроме того, английская и американская авиации буквально «выбомбила» Германию, парализовала ее промышленность, лишила способность вермахта к сопротивлению.





И что же, уже не молодой, но не воевавший президент молодого небольшого суверенного государства записывает бывших союзников в свои должники. На каком основании? От пропагандистского зуда, по недомыслию, незнанию?





Не знает, что роль должника была предназначена, в основном, Германии и Финляндии? Им тоже пришлось выплатить победителю такие репарации, на которые они были способны. Они заплатили за все – их обирали как следует, не всегда оставляя даже самое необходимое.





Сегодня президент Республики Польша Анджей Дуда приглашает на большую международную встречу по поводу начала Второй мировой войны, которая состоится 1 сентября в Варшаве, Александра Лукашенко. Владимира Путина на торжества в Варшаве не пригласили.





Обещаются прибыть Дональд Трамп и Ангела Меркель. Ибо в Варшаве намереваются отметить скорбную для мировой истории дату – вместе с другими странами, с которыми Польша близко сотрудничает. К ним относятся страны НАТО, члены ЕС и «Восточного партнерства».





К последней инициативе относится, напомним, суверенная Беларусь. РФ сознательно исключила себя из этой компании.





Интересно, согласится ли Лукашенко присоединиться к этому сообществу, посетив Варшаву, включит ли ее в список «своих с Путиным» должников, или просто промолчит в сторонке?