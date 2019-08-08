Житель райцентра наткнулся в лесу, вблизи деревни Теребличи, на необычную находку, о которой сообщил в милицию.





Прибывшие на место правоохранители установили, что ранее на указанной территории размещался авиаполигон, а мужчина вместо даров леса нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиационной бомбы.













сообщае т УВД Брестского облисполкома. Снаряды уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 7404,т УВД Брестского облисполкома.







