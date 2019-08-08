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Пошел за грибами - наткнулся на "Смерч"

09.08.2019 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Столинском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Житель райцентра наткнулся в лесу, вблизи деревни Теребличи, на необычную находку, о которой сообщил в милицию. 

Прибывшие на место правоохранители установили, что ранее на указанной территории размещался авиаполигон, а мужчина вместо даров леса нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиационной бомбы. 



Снаряды уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 7404, сообщает УВД Брестского облисполкома.


 
 
 
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В Столинском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.
 
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