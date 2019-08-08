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Пошел за грибами - наткнулся на "Смерч"
Источник материала: Партизан
В Столинском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.
Житель райцентра наткнулся в лесу, вблизи деревни Теребличи, на необычную находку, о которой сообщил в милицию.
Прибывшие на место правоохранители установили, что ранее на указанной территории размещался авиаполигон, а мужчина вместо даров леса нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиационной бомбы.
Снаряды уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 7404,
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В Столинском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.
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