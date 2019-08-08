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При взрыве ракеты в Архангельской области в воду пролилось ядовитое топливо

09.08.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Акваторию рядом с военным полигоном в Архангельской области, где произошли взрыв и пожар, могли закрыть из-за разрушения ракеты. Об этом пишет Lenta.ru.


Иллюстративное фото. Источник: beforejoiningthemilitary.com

Как рассказал «Коммерсанту» один из военных моряков, взрыв мог произойти из-за того, что топливо — несимметричный диметилгидразин (гептил) — соединилось с окислителем. В результате токсичное вещество могло оказаться в воде, поэтому доступ к акватории рядом с полигоном закрыли.

Ограничения также нужны для того, чтобы военные смогли без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной техники для проведения экспертиз и расследования причины взрыва, пояснил моряк.

Военный отметил, что ракеты падали в море и раньше. При этом, после подобных случаев всегда судоходство в районе аварии было ограничено. Примерно через месяц концентрация гептила в воде становится безопасной, добавил он.

Ранее взрыв на военном полигоне связали с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». По словам источников, испытания ракетного вооружения, предположительно, данной установки, проводились в июле текущего года недалеко от села Ненокса, где и расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

Взрыв на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел в четверг, 8 августа, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.

По последним данным, в результате взрыва погибли два специалиста Минобороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и предприятия-разработчика.

 
 
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