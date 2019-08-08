|
При взрыве ракеты в Архангельской области в воду пролилось ядовитое топливо
Источник материала: Tut.by
Акваторию рядом с военным полигоном в Архангельской области, где
Как
Ограничения также нужны для того, чтобы военные смогли без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной техники для проведения экспертиз и расследования причины взрыва, пояснил моряк.
Военный отметил, что ракеты падали в море и раньше. При этом, после подобных случаев всегда судоходство в районе аварии было ограничено. Примерно через месяц концентрация гептила в воде становится безопасной, добавил он.
Ранее взрыв на военном полигоне
Взрыв на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел в четверг, 8 августа, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.
По последним данным, в результате взрыва погибли два специалиста Минобороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и предприятия-разработчика.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акваторию пришлось перекрыть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)