«С учетом скидки». Магазин вернул покупателю 98 рублей вместо 140 за некачественную обувь

Источник материала: Tut.by

В последнее время Министерство антимонопольного регулирования и торговли уделяет очень много внимания вопросам защиты прав потребителей. Однако некоторые моменты и покупателям, и продавцам порой все еще не ясны. Юрист объяснил, как потребителям действовать в определенных ситуациях, чтобы защитить свои права, и в каких случаях неправ покупатель.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY Фотография носит иллюстративный характер

«Бракованные туфли забрали без вопросов, но вернули за них только часть денег»

Минчанин Александр купил в магазине две пары обуви. Одна стоила 140 рублей, вторая 50.

— На кассе сказали, что на моей бонусной карте есть баллы, которые можно использовать до 1 июля, и мне могут сделать скидку на всю покупку 30%, — рассказывает мужчина. — В итоге я заплатил за все 133 рубля.

Через 20 дней та пара, что дороже, расклеилась, ее пришлось вернуть по гарантии.

— Обувь приняли без вопросов, но предупредили, что вернут мне за эту пару только 98 рублей, то есть за вычетом скидки, которую сделали. Но разве мне не должны были вернуть полную стоимость товара? Ведь если он не качественный, нужно возвращать полную стоимость на день возврата? Бонусные баллы действовали только до 1 июля.

Юрист Иван Райкевич говорит, что магазин поступил неправомерно, покупателю должны были вернуть полную стоимость товара.

— Действительно, если человек покупал товар со скидкой, а впоследствии выяснилось, что он оказался некачественный, он вправе вернуть уплаченную за него сумму. Если на момент его обращения к продавцу скидка уже не действует либо цена товара увеличилась, ему в том числе должна быть возвращена разница между уплаченной ранее суммой и стоимостью товара на день удовлетворения требования потребителя.

По словам юриста, если покупатель попал в подобную ситуацию, можно сослаться на пункт 4 статьи 27 закона «О защите прав потребителей».

— Более того, МАРТ по этому поводу давало разъяснение законодательства, что вышеуказанная норма закона действует в том числе, если на момент покупки товара действовала некая рекламная акция, а потребитель обратился с требованием о возврате денег за некачественный товар, когда ее уже не было, — подчеркивает Иван Райкевич. — Иными словами, магазин должен был выплатить покупателю 140 рублей, а не 98, если акция или скидка уже не действовала.

«Продавец не принял ламинат, сказал, 3 доски вернуть нельзя»

Случаются ситуации, когда неправ покупатель.

— Купили 12 коробок ламината. Положили. Осталось 3 лишние доски, — рассказывает Денис из Солигорска. — Решили сдать в магазин, ведь они новые, мы их не использовали. Да и 14 дней с момента покупки не прошло. Но продавец их не принял, сказал, что сдать нельзя. Правомерно ли он поступил?

— Увы, ламинат входит в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежащих обмену и возврату, — поясняет юрист правомерность отказа продавца. — Его можно вернуть только при условии, что он упакован в потребительскую упаковку, обеспечивающую возможность установить, что товар не был в употреблении. Это значит, что, запечатанную пачку ламината вернуть можно, а три доски из этой пачки — нет.

«Сдачу не дали и еще раз прийти с сертификатом за покупками не разрешили»

В прошлом году МАРТ урегулировало вопрос покупки товаров по подарочным сертификатам. Однако и продавцам, и покупателям до сих пор бывает не все ясно.

— Мне на день рождения подарили подарочный сертификат на 100 рублей на покупку косметики, — рассказывает Милана Воронко из Минска. — В магазине я не нашла подходящего мне товара на такую сумму и попросила продавца дать сдачу. Мне отказали, сославшись на то, что по закону нельзя. Зайти в другой раз и купить что-либо на остаток суммы в сертификате мне тоже не разрешили. Выходит, что деньги были заплачены, а товар за них не получен. Что говорит закон по этому поводу?

Юрист по этому поводу сказал, что сдачу продавец давать был не обязан.

— Согласно пункту 6 положения о порядке и условиях реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по подарочному сертификату или иному подобному документу, продавец действительно не должен выплачивать разницу и выдавать сдачу покупателю, если он выбран товаров на меньшую сумму, — говорит Иван Райкевич. — Однако, тот же пункт 6 положения гласит, что, если общая стоимость товаров, получаемых потребителем по подарочному сертификату, в котором наименование товаров не указано, окажется меньше номинальной цены подарочного сертификата, продавец обязан обеспечить потребителю возможность докупить что-то в течение срока действия подарочного сертификата.

Проще говоря, продавец не обязан давать сдачу по подарочному сертификату, но должен обеспечить возможность потратить оставшиеся на сертификате деньги пока будет действовать сертификат.