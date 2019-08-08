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В Беларуси начались продажи Volkswagen Touareg с пересмотренным оснащением

09.08.2019 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Volkswagen объявил о расширении набора стандартного и опционального оборудования для флагманского внедорожника Touareg 2020 модельного года. Обновленные версии модели уже появились в продаже в Беларуси.


Базовое оснащение автомобиля Base-line расширено за счет интерфейса App-Connect и трех дополнительных USB-входов. Пневмоподвеска с электронной регулировкой просвета убрана из стандартного оборудования данной комплектации и теперь доступна в качестве опции за 3870 рублей. Таким образом, стоимость базового Touareg теперь начинается от 107 479 рублей.


Изменился перечень комплектаций Business-line и R-line, для которых пневмоподвеска является базовым оборудованием. Внедорожник в таких исполнениях можно оснастить передними сиденьями ergoComfort, которые предлагаются вместе с пакетом кожаной отделки Vienna R-line. Стоит он 645 рублей и включает обивку внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna с логотипом R-Line спереди, дистанционный механизм трансформации задних сидений, обшивку дверных панелей искусственной кожей, подогрев передних сидений, передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении, центральный подголовник сзади, поясничную опору с пневматическими элементами спереди и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Также для версий Business-line и R-Line доступен пакет декоративных элементов Black-style. Он включает черные релинги, бамперы в цвет кузова, окантовку боковых стекол, корпусов боковых зеркал и решетку радиатора черного цвета. Стоимость пакета для Touareg Business-line составит 7525 рублей, для R-line 1935 рублей. Наконец, для Touareg 2020 доступен топливный бак объемом 90 л (215 рублей), а также система контроля давления в шинах (753 рубля) — обе опции теперь можно заказать отдельно, вне пакетов.

 
 
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Volkswagen объявил о расширении набора стандартного и опционального оборудования для флагманского внедорожника Touareg 2020 модельного года
 
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