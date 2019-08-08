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«Белавиа» рассказала, какие товары из Duty Free будут продавать на борту
09.08.2019 13:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как сообщили представители авиакомпании «Белавиа», продажу беспошлинных товаров на борту самолетов планируется запустить в 20-х числах августа. При этом в первое время торговля будет организована только на шести авиарейсах: в Анталию, Амстердам, Стамбул, Ларнаку, Милан и Барселону, пишет
По словам специалистов, ассортимент товаров будет достаточно большой. Среди них игрушки, снеки, напитки, парфюмерия, косметика, а также табачные изделия и алкоголь. Продажа будет проходить через буклет, в котором будут собраны все имеющиеся в наличии товары. Однако в скором времени будет разработан специальный каталог.
Товары в самолетах оплачиваются только наличными. Рассчитаться можно будет белорусскими и российскими рублями, долларами и евро. Стоит учесть, что приобретать сигареты или алкоголь можно в соответствии с законом страны, куда летит пассажир и только после предъявления паспорта.
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Ранее президент подписал указ, которым было разрешено торговать в белорусских самолетах беспошлинными товарами из магазинов Duty Free.
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