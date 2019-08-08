Компания Huawei объявила о запуске новой операционной системы HarmonyOS

Источник материала: Ежедневник





В пятницу, 9 августа, компания Huawei представила HarmonyOS - новую распределенную операционную систему на основе микроядра, предназначенную для обеспечения единого взаимодействия с пользователем на всех устройствах и в любых сценариях.

По словам генерального директора Huawei Consumer Business Group Ричарда Ю, в мире есть огромное количество девайсов, которые необходимо объединить в одну экосистему. Это большая проблема, потому что устройства работают под управлением разных ОС. Возникают вопросы с производительностью, быстродействием, безопасностью. Операционная система Huawei HarmonyOS способна решить все эти проблемы.

Название HarmonyOS выбрано именно такое, потому что платформа должна привнести в мир больше гармонии. Новая ОС гибко подстраивается под железную начинку любых устройств, будь то часы или компьютер. Особое внимание во время презентации Huawei уделила безопасности. Так, новая архитектура обеспечивает отдельную защиту для каждого модуля — интерфейса, памяти, чипа и так далее. Ричард Ю подчеркнул, что HarmonyOS можно спокойно использовать в самых требовательных к безопасности областях, включая аэрокосмическую.

Приложения, написанные для HarmonyOS, будут запускаться на всех типах устройства, Написанная для ноутбука программа автоматически адаптируется для работы на умных часах.

Работать над HarmonyOS начали в 2017 году. Ричард Ю подчеркнул, что новый продукт Huawei — операционная система с открытым исходным кодом, как и Android. Что касается версии HarmonyOS для смартфонов, то здесь, вероятно, компания решила дождаться окончательного разрешения ситуации с санкциями Трампа и стратегией Google. Так, глава Huawei заявил, что HarmonyOS легко и быстро способна заменить Android, однако разработчики вроде как хотят доработать платформу.