Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. № 22

«Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва»

Смолевичский район входит в два избирательных округа в следующих границах:

Жодинский избирательный округ № 64 Г.Жодино; часть Смолевичского района в границах: Драчковский, Жодинский, Зеленоборский, Курганский, Пекалинский, Плисский сельсоветы.

Количество избирателей – 62 764.

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 7а.

Логойский избирательный округ № 75 Логойский район; часть Минского района в границах: Колодищанский, Шершунский, Юзуфовский сельсоветы; часть Смолевичского района в границах: г. Смолевичи, Заболотский, Озерицко-Слободской, Усяжский сельсоветы.

Количество избирателей – 68 544.

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Логойск, ул. Советская, 15.