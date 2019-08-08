УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 августа 2019 г. № 293

О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

В соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции Республики Беларусь постановляю:

1. Назначить выборы в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва на 7 ноября 2019 г.

2. Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими полномочиями организовать проведение выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и осуществлять контроль за исполнением законодательства о выборах.

3. Местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам провести не позднее 8 октября 2019 г. выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.

4. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко