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Водитель BMW, который насмерть сбил пешехода на МКАД, оказался злостным нарушителем ПДД

09.08.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следствие установило личность погибшего вчера на МКАД мужчины — это строитель из Жлобина, сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Беларуси. Сбивший его водитель — злостный нарушитель ПДД.


Фото: МВД РБ

Напомним, ДТП произошло 8 августа, около 21.00. Водитель BMW двигался по МКАД со стороны проспекта Победителей в сторону улицы Тимирязева, когда внезапно проезжую часть начали перебегать два человека. На одного из пешеходов (мужчину 1991 года рождения) автомобиль совершил наезд. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его товарищ с места происшествия скрылся.

Выяснилось, что погибший приехал в Минск из Жлобина. Он работал строителем и снимал жилье недалеко от места трагедии.

Сейчас следственные органы в рамках уголовного дела устанавливают другие обстоятельства, а также разыскивают второго человека, который вместе с погибшим перебегал проезжую часть.

За рулем BMW на российских номерах находился житель Дзержинского района. Мужчина более 80 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, в том числе с наложением штрафа и неоднократным лишением права управлять транспортными средствами.

 
Теги: Минск
 
 
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Выяснилось, что погибший приехал в Минск из Жлобина. Он работал строителем и снимал жилье недалеко от места трагедии.
 
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