|
Водитель BMW, который насмерть сбил пешехода на МКАД, оказался злостным нарушителем ПДД
Источник материала: Tut.by
Следствие установило личность погибшего вчера на МКАД мужчины — это строитель из Жлобина,
Выяснилось, что погибший приехал в Минск из Жлобина. Он работал строителем и снимал жилье недалеко от места трагедии.
Сейчас следственные органы в рамках уголовного дела устанавливают другие обстоятельства, а также разыскивают второго человека, который вместе с погибшим перебегал проезжую часть.
За рулем BMW на российских номерах находился житель Дзержинского района. Мужчина более 80 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, в том числе с наложением штрафа и неоднократным лишением права управлять транспортными средствами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выяснилось, что погибший приехал в Минск из Жлобина. Он работал строителем и снимал жилье недалеко от места трагедии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)