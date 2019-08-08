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Shopify запретил беларусам вести бизнес на своей площадке

09.08.2019 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американская интернет-компания Shopify, одна из крупнейших платформ для электронной коммерции, запретила беларусам вести бизнес на своей площадке. Она блокирует их аккаунты, сообщает dev.by. Причина — санкции, которые США ввела в отношении нашей страны.

Shopify — ресурс, основанный в 2006 году. Его используют предприниматели, чтобы создавать собственные интернет-магазины и торговать своей продукцией. На данный момент на платформе активны более 800 тысяч бизнесов, суммарная выручка их продаж составляет 100 миллиардов долларов. Но, как выяснилось, для беларусов этот инструмент не работает.

По информации dev.by, парень из Беларуси решил продавать через Shopify китайские товары с Alibaba на рынке США, но после успешной регистрации его профиль заморозили. Парню прислали письмо из техподдержки, где четко указали, что Shopify — канадская компания. По этой причине она не может обслуживать беларусов из-за экономических санкций. 

В чем суть санкций?

Их ввели 14 декабря 2006 года после президентских выборов в Беларуси. Канадское правительство пришло к выводу, что «кампания была омрачена» задержанием оппозиционеров и нападением на них, давлением на госслужащих и студентов, контролем государственных СМИ и так далее. Таим образом, власти Канады внесли нашу страну в перечень стран, куда экспорт товаров возможен только при наличии особого разрешения. Вместе с Беларусью в список попал Иран. 

А вот еще сервисы, которые блокируют беларусов из-за санкций:

— Сервис продажи музыки в интернете TuneCore;
— Крупная криптобиржа Binance;
— Сервис массовой рассылки писем для разработчиков Mailgun.com;
— Веб-галерея «Saatchi Art», одна из самых влиятельных в мире.

 
 
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Американская интернет-компания Shopify, одна из крупнейших платформ для электронной коммерции, запретила беларусам вести бизнес на своей площадке. Она блокирует их...
 
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