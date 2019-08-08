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Парень подал в суд на Лукашенко из-за незаконных парламентских выборов

09.08.2019 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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20-летний парень пожаловался в минский суд Ленинского района. Он посчитал, что перенос парламентских выборов на год раньше ущемляет его право стать кандидатом. Текст документа опубликовали в Telegram-канале «Выборы. Беларусь».

Автор жалобы указал, что президент действует незаконно: он нарушил статьи 93, 94 и 95 Конституции. А тот акт, который Лукашенко подписал 5 августа о выборах в беларуский парламент, нельзя считать нормативным: он не рассчитан на широкий круг людей, его невозможно применить несколько раз.

В статьях Конституции заявлено, что срок полномочий Национального собрания — четыре года, их можно продлить в случае войны либо, например, прекратить досрочно. Парламент реализует свои полномочия в форме сессий. Первая — 2 октября, она длится не более, чем 80 дней, вторая — 2 апреля, не более, чем 90 дней. 

Новая дата выборов сокращает на десять месяцев четырехлетний срок полномочий Палаты представителей. А нынешний шестой созыв лишается своих сессий. Законных оснований на такой шаг у Лукашенко нет, уверен истец. При этом парень добавил, что сейчас ему 20 лет, день рождения он отметит 7 января. По этой причине он не сможет баллотироваться в Палату представителей: ведь минимальный возраст для этой процедуры — 21 год. В этом беларус видит нарушение своих прав. Суд на обращение пока не ответил.

 
 
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20-летний парень пожаловался в минский суд Ленинского района. Он посчитал, что перенос парламентских выборов на год раньше ущемляет его право стать кандидатом....
 
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