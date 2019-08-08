В начале года не умел плавать, в июле переплыл Босфор. Как подготовиться к заплыву на открытой воде

Источник материала: Tut.by

35-летний директор столичной компании ООО «Промсфера» Вадим Муха за пять месяцев с нуля научился плавать и преодолел сразу две дистанции этим летом: «По следам Монте-Кристо» (5 км) и через Босфор (6,5 км). GO.TUT.BY попросил его поделиться опытом с теми, кто тоже мечтает покорить открытую воду.

Заплыв «По следам Монте-Кристо», через Босфор… Что это такое? Заплыв «По следам Монте-Кристо» проводится ежегодно в конце июня возле берегов Марселя, Франция. Называется так, потому что пловцам нужно повторить мифический побег Эдмона Дантеса, героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Необходимо проплыть 5 км из замка-тюрьмы Иф до берегов Марселя. На заплыве есть и более короткие дистанции в 3,5 км, 2,5 км и 1 км. Отдельно проводятся заплывы в ластах и без. Заплывы на всех дистанциях проходят в гидрокостюмах, так как температура воды около 17−20 градусов. Для себя решил сразу целиться на 5 км без ласт. Старт на меньшие дистанции происходит не с острова, где находится замок Иф, поэтому теряется весь смысл идеи этого заплыва. А прохождение дистанции в ластах однозначно оставит чувство недоказанности. Заплывы на 5 км без ласт проводятся в два разных дня, чтобы как-то разделить участников. В каждом заплыве примерно по 680 участников. Белорусов на этой дистанции в этом году было около 20 человек .

Вадим Муха. Фото: из личного архива героя Заплыв через Босфор проводится ежегодно в конце июля. Место проведения — Стамбул, Турция. Географически пролив Босфор соединяет Черное море и Мраморное и делит Стамбул и всю Турцию на европейскую и азиатскую часть. Необходимо проплыть примерно 6,5 км из Азии в Европу. Заплыв через Босфор — одно из самых популярных плавательных мероприятий. Ради него загруженный судоходный пролив перекрывают на два часа, а по результатам заплыва атлет (именно так организаторы называют участников) получает звание межконтинентального пловца. В этом году участие приняли 2312 таких атлетов (65 — из Беларуси). Оба заплыва считаются любительскими, что не мешает и профессиональным пловцам принимать в них участие. Вообще, слоган заплыва через Босфор: каждый участник — уже победитель. Такие заплывы — это вызов, возможность выйти за рамки, открыть новые грани самого себя, доказать себе, что ты можешь. Радость осознания, что смог перебороть страх и дойти до конца.

Хочу участвовать, но еще не умею плавать. Сколько времени надо на подготовку? В начале 2019 года я совсем не умел плавать и очень сильно сомневался, хватит ли времени на подготовку. Проплыть 50 метров было для меня испытанием. Но, как оказалось, если вы не умеете плавать, считайте, вам повезло. Как говорят строители, легче снести здание и построить новое, чем реконструировать старое. Не умеешь плавать — нет мышечной памяти неправильных движений. То, как быстро научишься, зависит от образа жизни, физического состояния, отношения к тренировочному процессу. Лично я начал регулярные тренировки после получения слота на Босфор в январе. Но, на мой взгляд, идеальным началом подготовки был бы ноябрь-декабрь. При правильном подходе за это время вы сможете не только одолеть дистанции, но и показать неплохой результат, а главное — получить удовольствие. В моем случае тренировочный процесс состоял из групповых и индивидуальных тренировок и изучения теории. Если говорить про групповые тренировки, то можно записаться в любую школу плавания — но все-таки советую ориентироваться на те, что готовят к конкретным заплывам, помогают с регистрацией, организуют перелеты и проживание. В моем случае это была школа Iswim. Так как времени на подготовку у меня оставалось совсем мало, дополнительно к групповым занятиям занимался с тренером из клуба Tristyle индивидуально. Что касается теории, то отдельно хочу порекомендовать книгу Терри Лафлина «Полное погружение». Жалею, что не прочитал ее раньше. Она, как букварь, объясняет основы эффективного и спокойного плавания.

Как часто надо тренироваться? Я ходил два раза в неделю на групповые тренировки и один-два раза на индивидуальную. Сеанс длится 45 минут. То есть к примеру, в 19.15 ты уже заходишь в воду, а в 20.00 выходишь. Таких коротких тренировок не всегда достаточно, поэтому иногда по выходным были более продолжительные тренировки на преодоление больших дистанций. Крайне рекомендую завести спортивный дневник, чтобы отмечать дни тренировок и свой прогресс. Когда и за сколько проплыл первые сто, пятьсот метров, первый километр и так далее. Делать отсечки. Отмечать, когда ты пропустил тренировку — и причину. К слову, из-за лени я не пропустил ни одной тренировки. Очень рекомендую по приближению к заплыву тренироваться на открытой воде, к примеру, на Минском море или Дубровском водохранилище. Необходимо тренировать ориентирование и массовые старты. За время в бассейне очень привыкаешь, что под тобой прозрачная вода, линия ориентира на дне, а через каждые 50 метров бортик. На открытой воде все по-другому.

Заплыв через Босфор. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

На что придется потратиться? По факту из экипировки вам понадобятся плавки или купальник, шапочка и очки. Это минимальный набор. Если подходить к тренировкам правильно, нужно купить еще трубку, ласты, колобашку, лопатки, резину для растягивания. Если планируете участвовать в заплыве в Марселе (или в других соревнованиях на открытой прохладной воде), дополнительно понадобится гидрокостюм. Нужен он и для тренировок на водоемах Беларуси. Сразу обращаю внимание, что костюмы для серфинга или подводной охоты не подойдут. Что касается цен, то дороже всего обойдется гидрокостюм: от 450 до 1 600 рублей. Второе по значимости приобретение — очки (в среднем 50 — 80 рублей). Конечно, придется потратиться и на абонемент в бассейн, и на услуги индивидуального тренера, и на регистрационный сбор на заплыв, на дорогу и гостиницу на месте проведения соревнования. Школы плавания подготавливают так называемые пакеты для участника (подготовка, помощь в регистрации, организация поездки на место соревнований). Поэтому вы заранее сможете прикинуть бюджет групповой поездки. Я встречал цены в районе 450 евро за Босфор с прямым перелетом из Минска или в районе 550 евро за Марсель с вылетом из Вильнюса — но рассказать подробно про такой вариант не могу, поскольку мы организовывали поездку самостоятельно.

Когда регистрироваться? Что касается Марселя, то здесь с регистрацией проблем нет. Она проходит 10 января. Регистрационный сбор на заплыв 5 км без ласт составлял в этом году 53 евро. А вот взять слот на Босфор — это действительно лотерея. Несмотря на то, что в этом году сбор за участие вырос с 120 до 200 долларов, ажиотаж вокруг мероприятия не спал. Организаторы сообщают, что слоты поступят в продажу в ночь с 3 на 4 января. При этом точное время неизвестно. Все желающие, пройдя предварительную регистрацию на сайте олимпийского комитета Турции, уже после полуночи начинают обновлять страницу, чтобы перейти в окно регистрации. Вот так и сидишь несколько часов. В этом году слоты выложили примерно в 3.45 ночи. Даже если обновил страницу и попал на заветную страничку с регистрацией, далеко не факт, что удастся провести платеж. Многие так и не видели страничку с регистрацией, многие не смогли оплатить карточкой. В этом году все слоты разобрали минут за 25. Советую за несколько недель пройти предварительную регистрацию на сайте, а в день регистрации вооружиться несколькими гаджетами с разными операционными системами и браузерам, карточками нескольких банков с необходимой на регистрацию суммой — и надеяться на удачу. После получения слота необходимо будет еще подготовить справку о состоянии здоровья и отправить организаторам письмом в оригинале. Но это все организационные моменты.

К чему нужно быть готовым на самом заплыве? В Марселе непривычно то, что здесь заплыв начинается с так называемого ганстарта: 680 пловцов прыгают в воду, отплывают метров 30 — 50 от берега, собираются в кучу и ждут сигнала общего старта, после которого начинают двигаться одновременно. В одну секунду 680 пловцов начинают «молотить» руками. Вот что значит «вода кипит во время старта»! Ощущения классные. Но если хочется без них, то всегда можно стать в конце или сбоку. Мой результат был 01.38.31. В случае с заплывом через Босфор нужно иметь в виду, что вы плывете без гидрокостюма и без спортивных часов (любые гаджеты запрещены). Сложно понять, какое расстояние ты преодолел и сколько времени плывешь.

Заплыв через Босфор. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters Учитывайте наличие сильного попутного и встречного течений. И, наконец, есть вопрос ориентирования: пролив достаточно широкий, и с места старта не видно финиша. Но когда вам выдают пакет участника, то провозят на корабле по маршруту, где расскажут о возможных ориентирах. В интернете вы найдете много вариантов прохождения дистанции. Моя стратегия была проста: как можно быстрее выплыть на центр Босфора и попасть в попутное течение, далее следовать ориентирам и как можно позже поворачивать к финишу, чтобы не попасть во встречное течение. Такой подход позволил мне проплыть дистанцию с очень неплохим временем 1.09.44.

Можно ли не доплыть? Оба заплыва очень хорошо организованы. Вы проходите инструктаж (в том числе и на русском языке), вам все рассказывают и объясняют. По дистанции идут лодки сопровождения. В любой момент можно снять шапочку и начать ей махать: вас заберут на лодку и привезут на финиш. На Марселе, согласно финишному протоколу, не смогли финишировать самостоятельно четыре человека. Что касается Босфора, многие не укладываются в двухчасовой лимит чаще всего из-за попадания во встречное течение. В этом году на заплыве из 2 312 человек статус Did not finish (не финишировали) получили 148 человек, из них четыре белоруски . Также были дисквалифицированы двое мужчин из Беларуси (один — из-за часов на руке).

Когда проплыл, что дальше? Однозначно скажу, что плавание в открытой воде после уже никогда не будет прежним. Раньше на пляже на буек смотрел как на ограничитель: дальше — невозможно. Теперь взгляд моментально устремляется на противоположный берег: прикидываешь расстояние, за которое туда сможешь доплыть. Это ощущение переносится на другие сферы жизни, бизнеса. Спорт — как болезнь, причем заразная: вариантов развиваться дальше много. И заплыв в 10 км Oceanman, и 14 км через Гибралтар, и заплыв через Ла-Манш длиной в 32 км. Это увлекательные мероприятия, и готовиться к ним интересно. Вы обязательно заведете новые знакомства, попадете в команду единомышленников. Так что ставьте цели и плывите к ним!

Титульное фото: заплыв в Марселе, предоставлено организаторами