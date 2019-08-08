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Почти как в «Звездных воинах»? Опубликованы первые фото жилья Канье Уэста для бедных
Источник материала: Tut.by
Появились первые изображения прототипа домов для бедных, которые собрался строить рэпер Канье Уэст, сообщает
На одном снимке, сделанном американским таблоидом TMZ, показана серия незавершенных сооружений на участке Уэста в Калифорнии. Другой набор аэрофотоснимков, опубликованный изданием swns.com, показывает строения различных размеров и форм.
Считается, что конструкции, состоящие из куполов, покрытых деревянной решеткой, являются прототипами готовых и доступных по цене домов Yeezy Home. Но источник, близкий к музыканту, сказал, что эти сооружения временные.
Интересно, что о них стало известно потому, что соседи пожаловались на шум стройки ночью. Инспекторы обнаружили, что сооружения построены на бетонных фундаментах, что опровергает тезис Уэста о временности домов.
Напомним, на Западе в этом году активно обсуждают проект Канье Уэста по строительству жилья для бедных. Он говорит, что хочет таким образом сделать мир лучше. Сооружения должны быть похожи на дома Люка и Энакина Скайуокеров на вымышленной планете Татуин в сериале «Звездные войны».
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Дома расположены на участке музыканта в Калифорнии.
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