Почти как в «Звездных воинах»? Опубликованы первые фото жилья Канье Уэста для бедных

Источник материала: Tut.by

Появились первые изображения прототипа домов для бедных, которые собрался строить рэпер Канье Уэст, сообщает Deezen . По задумке дома должны быть похожи на поселения на планете Татуин из «Звездных войн».



Фото: TMZ

На одном снимке, сделанном американским таблоидом TMZ, показана серия незавершенных сооружений на участке Уэста в Калифорнии. Другой набор аэрофотоснимков, опубликованный изданием swns.com, показывает строения различных размеров и форм.



Фото: swns.com

Считается, что конструкции, состоящие из куполов, покрытых деревянной решеткой, являются прототипами готовых и доступных по цене домов Yeezy Home. Но источник, близкий к музыканту, сказал, что эти сооружения временные.

Интересно, что о них стало известно потому, что соседи пожаловались на шум стройки ночью. Инспекторы обнаружили, что сооружения построены на бетонных фундаментах, что опровергает тезис Уэста о временности домов.

Напомним, на Западе в этом году активно обсуждают проект Канье Уэста по строительству жилья для бедных. Он говорит, что хочет таким образом сделать мир лучше. Сооружения должны быть похожи на дома Люка и Энакина Скайуокеров на вымышленной планете Татуин в сериале «Звездные войны».



