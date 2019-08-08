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В Солигорском районе осужденный с ружьем сбежал от милиции

09.08.2019 13:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Осужденный сбежал от милиции во время проверки на дому в Солигорском районе, сообщили в МВД Беларуси.

Инцидент произошел 8 августа в деревне Большой Рожан. Местный житель Дмитрий Байраш во время проверки сбежал от милиции, избив сотрудника правоохранительных органов.

Подробности происшествия не называются, что стало причиной поведения мужчины, неизвестно.

По данным милиции, он уехал на велосипеде, возможно, с собой у него ружье.

Байраш осужден на «химию», сообщает пресс-служба МВД.

 
 
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Осужденный сбежал от милиции во время проверки на дому в Солигорском районе, сообщили в МВД Беларуси.
 
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