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В Солигорском районе осужденный с ружьем сбежал от милиции
Источник материала: БДГ
Осужденный сбежал от милиции во время проверки на дому в Солигорском районе, сообщили в МВД Беларуси.
Инцидент произошел 8 августа в деревне Большой Рожан. Местный житель Дмитрий Байраш во время проверки сбежал от милиции, избив сотрудника правоохранительных органов.
Подробности происшествия не называются, что стало причиной поведения мужчины, неизвестно.
По данным милиции, он уехал на велосипеде, возможно, с собой у него ружье.
Байраш осужден на «химию»,
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Осужденный сбежал от милиции во время проверки на дому в Солигорском районе, сообщили в МВД Беларуси.
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