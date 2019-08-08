Мининформ Беларуси разрешил вещание пяти иностранных телеканалов

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители Министерства информации Беларуси на своем официальном сайте, ведомством выданы разрешения на распространение пяти иностранных телепрограмм.

Среди них:

«АИВА»;

«RATNIK»;

«Матч! Планета»;

«Сказки Зайки»;

«Джой Кук».

Сообщается, что указанные иностранные телепрограммы имеют развлекательную, музыкальную, спортивную, информационную и детскую направленность, а также демонстрируют художественные (игровые) фильмы. Разрешения на распространение выданы сроком на три года.