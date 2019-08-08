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Мининформ Беларуси разрешил вещание пяти иностранных телеканалов

09.08.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мининформ Беларуси разрешил вещание пяти иностранных телеканалов
Фото из открытых источников

Как сообщили представители Министерства информации Беларуси на своем официальном сайте, ведомством выданы разрешения на распространение пяти иностранных телепрограмм.

Мининформ Беларуси разрешил вещание пяти иностранных телеканалов Вечно живые. 5 программ, которые вернулись на ТВ после долгого перерыва

Среди них:

  • «АИВА»;
  • «RATNIK»;
  • «Матч! Планета»;
  • «Сказки Зайки»;
  • «Джой Кук».

Сообщается, что указанные иностранные телепрограммы имеют развлекательную, музыкальную, спортивную, информационную и детскую направленность, а также демонстрируют художественные (игровые) фильмы. Разрешения на распространение выданы сроком на три года.

 
 
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Разрешения на распространение выданы сроком на три года.
 
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