Мининформ Беларуси разрешил вещание пяти иностранных телеканалов

Как сообщили представители Министерства информации Беларуси на своем официальном сайте, ведомством выданы разрешения на распространение пяти иностранных телепрограмм.
Среди них:
- «АИВА»;
- «RATNIK»;
- «Матч! Планета»;
- «Сказки Зайки»;
- «Джой Кук».
Сообщается, что указанные иностранные телепрограммы имеют развлекательную, музыкальную, спортивную, информационную и детскую направленность, а также демонстрируют художественные (игровые) фильмы. Разрешения на распространение выданы сроком на три года.