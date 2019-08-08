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Не прихоть, а обеспечение безопасности. На дорогах Беларуси ГАИ проводит профилактическую акцию «Гостехосмотр»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наличие техосмотра проверяют у водителей на дорогах Беларуси. МВД проводит массированную кампанию по выявлению нарушителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прохождение техосмотра – не прихоть, а одно из условий обеспечения безопасности на дороге. Даже самый ответственный водитель не всегда может точно знать, в каком состоянии сейчас находится его автомобиль. Не сработали тормоза или не горят габариты – и все это может стать причиной ДТП.
Виктор, водитель:
Юрий Благушка, госавтоинспектор ГАИ Центрального РОВД Минска:
В 2019 году на дорогах страны уже поймали 195 тысяч водителей без техосмотра, в том числе 75 тысяч – повторно. В первый раз нарушителю грозит штраф до трех базовых – это 76 рублей 50 копеек.
В два раза эта сумма увеличивается при повторном выявлении. Профилактическая акция «Гостехосмотр» продлится до 17 августа.
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Не прихоть, а обеспечение безопасности. На дорогах Беларуси ГАИ проводит профилактическую акцию «Гостехосмотр»
Новости Беларуси. Наличие техосмотра проверяют у водителей на дорогах Беларуси. МВД проводит массированную кампанию по выявлению нарушителей, сообщили в...
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