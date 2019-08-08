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Сельдяной король замечен в России. Эту рыбу считают предвестником бед
Источник материала: СТВ
В Приморье местные жители обнаружили сельдяного короля – редкую рыбу для российских берегов. Эту информацию
Ученые уточнили, что сельдяной король попал в Россию с помощью теплого дрейфового течения. Ранее в этих краях он не появлялся. По словам исследователей, сейчас дуют сильные южные ветра, которые способствуют попаданию тропических и субтропических видов в Приморье. Также появление сельдяного короля в Приморье говорит о потеплении вод.
Сельдяной король – морская рыба, которая чаще всего встречается в теплых водах океанов и обитает на глубине до одного километра.
Кстати, в Японии считается, что если появился сельдяной король, то это предвещает землетрясение или цунами. Ученые же с данным утверждением не согласны.
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В Приморье местные жители обнаружили сельдяного короля – редкую рыбу для российских берегов. Эту информацию сообщает РИА Новости. Ученые уточнили, что сельдяной...
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