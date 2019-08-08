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Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последствия непогоды продолжают устранять в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти в 900 населенных пунктах произошли отключения электроснабжения, которые оперативно восстановили уже к утру. Без электричества к этому часу остаются около десятка деревень. В самом областном центре накануне ливень затопил сразу несколько участков дорог. Было остановлено движение троллейбусов.
Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного УМЧС РБ:
В соцсетях непогода – горячая тема для автолюбителей. На улицах Витебска вода буквально за час унесла не менее полусотни автомобильных номерных знаков.
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Новости Беларуси. Последствия непогоды продолжают устранять в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти в 900 населенных пунктах...
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