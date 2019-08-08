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Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды

09.08.2019 13:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последствия непогоды продолжают устранять в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды

Почти в 900 населенных пунктах произошли отключения электроснабжения, которые оперативно восстановили уже к утру. Без электричества к этому часу остаются около десятка деревень. В самом областном центре накануне ливень затопил сразу несколько участков дорог. Было остановлено движение троллейбусов.  

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного УМЧС РБ:
В результате непогоды, обрушившейся в минувшие сутки на страну, в Витебской области был зафиксирован 21 случай падения деревьев, в результате которых было повреждено 8 легковых автомобилей. В Верхнедвинском районе, городе Витебске и Новополоцке. Спасателями совместно с другими заинтересованными службами проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.   

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды

В соцсетях непогода – горячая тема для автолюбителей. На улицах Витебска вода буквально за час унесла не менее полусотни автомобильных номерных знаков.   

Люди в материале: Софья Глинская
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Последствия непогоды продолжают устранять в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти в 900 населенных пунктах...
 
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