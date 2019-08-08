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Чем чистить белые кроссовки? Два эффективных способа

09.08.2019 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как можно чистить белые кроссовки, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения».

Проблема белых кроссовок – это грязная подошва. Белая подошва прекрасно чистится жидкостью для снятия лака. Вот просто моментально!

Ольга Денисова, дизайнер:
Еще один новый лайфхак, который даже лучше чем чистящее средство, это большой строительный ластик, который можно намочить и потереть.

Чем чистить белые кроссовки? Два эффективных способа

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Люди в материале: Ольга Денисова
 
 
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Как можно чистить белые кроссовки, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения». Проблема белых кроссовок – это грязная подошва. Белая подошва...
 
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