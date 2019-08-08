Чем чистить белые кроссовки? Два эффективных способа

Источник материала: СТВ

Как можно чистить белые кроссовки, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения» .

Проблема белых кроссовок – это грязная подошва. Белая подошва прекрасно чистится жидкостью для снятия лака. Вот просто моментально!

Ольга Денисова, дизайнер:

Еще один новый лайфхак, который даже лучше чем чистящее средство, это большой строительный ластик, который можно намочить и потереть.



