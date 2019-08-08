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Чем чистить белые кроссовки? Два эффективных способа
Источник материала: СТВ
Как можно чистить белые кроссовки, рассказали в программе
Проблема белых кроссовок – это грязная подошва. Белая подошва прекрасно чистится жидкостью для снятия лака. Вот просто моментально!
Ольга Денисова, дизайнер:
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Как можно чистить белые кроссовки, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения». Проблема белых кроссовок – это грязная подошва. Белая подошва...
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