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Убийца Михаила Круга признался в содеянном
Источник материала: СТВ
Убийца Михаила Круга сознался в содеянном, сообщили в программе
Агеева ранее опознала вдова Круга, но причастность к расправе тогда следователям доказать не удалось. Ещё одним убийцей правоохранители считают Дмитрия Веселова. Михаил Круга застрелили 17 лет назад: бандиты ворвались в дом поздно ночью и открыли огонь. Певец скончался от двух пулевых ранений. Его семье удалось спастись.
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Убийца Михаила Круга сознался в содеянном, сообщили в программе «Экстренный вызов». Киллер Александр Агеев написал чистосердечное признание. Мужчина был одним...
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