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Меган Маркл продает свой особняк в колониальном стиле в Калифорнии. Цена - 1,8 миллиона долларов
Источник материала: Tut.by
Герцогиня Сассекская Меган Маркл выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Стоимость особняка составляет 1,8 млн долларов, сообщает
Площадь виллы в колониальном стиле — около 210 квадратных метров. Здесь четыре спальни и три санузла. В доме высокие потолки и открытая планировка, мебель в светлых тонах, несколько каминов, а стены и пол украшает лепнина. На кухне — пол и столешница из мрамора, следует из публикации.
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Площадь дома - 210 квадратных метров.
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