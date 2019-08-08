Меган Маркл продает свой особняк в колониальном стиле в Калифорнии. Цена - 1,8 миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Стоимость особняка составляет 1,8 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail .





Площадь виллы в колониальном стиле — около 210 квадратных метров. Здесь четыре спальни и три санузла. В доме высокие потолки и открытая планировка, мебель в светлых тонах, несколько каминов, а стены и пол украшает лепнина. На кухне — пол и столешница из мрамора, следует из публикации.





































Герцогиня жила здесь до 2013 года, пока работала актрисой. После замужества с принцем Гарри она переехала Фрогмор-хаус рядом с Виндзорским замком, следует из публикации.