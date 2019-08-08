«Нельзя сказать, что народ разбогател». Почему белорусы продают валюты больше, чем покупают

Источник материала: Tut.by

Уже 42-й месяц подряд белорусы сдают больше валюты, чем покупают. При этом курсы доллара и евро продолжают снижаться , а средняя зарплата растет . FINANCE.TUT.BY поинтересовался у экспертов, почему жители страны все еще остаются чистыми продавцами валюты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Естественным поведением человека, получившего лишнюю копейку, было перевести ее в валюту»

— Точных оценок, сколько валюты на руках у населения, нет. Но я думаю, что в предыдущие годы было сделано достаточно большое количество накоплений, — считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Это было связано как раз с тем, что валюта постоянно дорожала. Естественным поведением человека, получившего лишнюю копейку, которую не надо тратить на еду и текущие расходы, было тут же перевести ее в валюту. Сейчас, по сути, курс валют у нас достаточно устойчиво падает, и доллар и евро в текущем году дешевеют. Поводов покупать валюту про запас становится все меньше. Теперь валюту покупают на отдых, в командировку, а делать это просто так смысла нет. А вот смысла продавать ее становится все больше. Наверняка были люди, которые думали: «Сейчас продавать не буду, дальше подорожает» — а курс все падает и падает. У людей сдают нервы, и они начинают продавать валюту сейчас, потому что подозревают, что дальше она станет еще дешевле.

Кроме того, существует категория белорусов, которые работают за рубежом, получают зарплату в иностранной валюте, а потом привозят или пересылают эти деньги в Беларусь.

— Раньше любую валюту, которая поступала из-за границы, в этой валюте и оставляли. Сейчас ее целесообразно сдавать, потому что при постоянно снижающемся курсе сдавать ее позже будет невыгоднее. Скорее всего, чем дальше будет дешеветь валюта, тем меньше смысла будет ее покупать просто так. Получается такой самоподдерживающийся процесс чистой продажи валюты, — констатирует Вадим Иосуб.

По мнению аналитика, в ближайшие год-два белорусы все еще будут оставаться чистыми продавцами валюты.

— При этом объем чистой продажи постепенно может уменьшаться, и где-то на горизонте двух лет покупка-продажа может выйти на баланс. Это означает, что в какой-то месяц население может быть чистым продавцом с небольшим перевесом, а в какой-то месяц — чистым покупателем. Пока чистая продажа сохранится, но, мне кажется, будет иметь тенденцию к постепенному уменьшению, — говорит Вадим Иосуб.

«Многие люди по-прежнему вынуждены тратить свои сбережения на потребление»

Аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова отмечает, что на фоне роста зарплат и снижения кредитных ставок поведение физлиц сильно изменилось.

— Со стороны населения заметно сократилась продажа валюты. В январе-июле этого года физлица на чистой основе продали почти 390 млн долларов, а в прошлом году за тот же период — более 900 млн долларов. В 2017 году продажи были еще значительнее, больше 1 млрд долларов, — говорит Жанна Кулакова.

Тому, что белорусы до сих пор остаются чистыми продавцами валюты, эксперт видит несколько причин.

— Во-первых, несмотря на рост зарплат, нельзя сказать, что народ сильно разбогател. Недавно Нацбанк публиковал данные по медианной зарплате (уровень, больше и меньше которого получает одинаковое количество человек — Ред.), которая является более объективным показателем, чем средняя зарплата. Получилось, что половина населения зарабатывает не более 800 рублей в месяц, причем «грязными», до вычета налогов. Понятно, что это невысокий уровень дохода, и поэтому многие люди по-прежнему вынуждены тратить свои сбережения на потребление, — объясняет Жанна Кулакова. — Во-вторых, растет доверие к белорусскому рублю. Он уже долгое время достаточно стабилен, а инфляция низкая. И в-третьих, ставки по валютным вкладам сейчас совсем не привлекательные. Это тоже может влиять на заинтересованность населения в валютных сбережениях.

Жанна Кулакова отмечает, что из-за уменьшения объемов продажи валюты населением ситуация с курсом рубля могла бы быть печальнее, если бы «на помощь не подоспели наши предприятия».

— Они вдруг резко переквалифицировались из хронических чистых покупателей в чистых продавцов валюты, причем достаточно серьезных. Если бы этого не произошло, на валютном рынке не было бы такого профицита и, следовательно, такого укрепления белорусского рубля, — комментирует эксперт. — Есть еще один интересный момент. Поскольку у нас высокий госдолг и низкие золотовалютные резервы, государству постоянно нужна валюта. У Нацбанка принято выкупать на бирже излишки валюты, которые формируются на внутреннем рынке, и направлять их в ЗВР или на выплату долгов. Это происходит по определенному операционному правилу с определенными параметрами. Но в нынешнем году эти параметры несколько изменились, из-за чего у Нацбанка сократились возможности по выкупу излишков иностранной валюты. Получается, сейчас они частично идут не в кубышку, а на дополнительное укрепление курса белорусского рубля.

Жанна Кулакова не исключает того, что белорусы могут снова стать чистыми покупателями валюты. Но это, по мнению эксперта, произойдет нескоро.

— Если реальные доходы будут и дальше увеличиваться такими высокими темпами, а ставки при этом останутся невысокими, я допускаю, что объемы чистой продажи продолжат постепенно снижаться, пока физлица не переквалифицируются в чистых покупателей. Для валютного рынка это может быть не очень приятной тенденцией. Но у нас есть правительство и Нацбанк, которые видят, что происходит, и у которых есть множество инструментов, чтобы повлиять на поведение продавцов и покупателей валюты. При необходимости вполне могут быть приняты какие-то меры. Но это точно не ближайшая перспектива, — подытоживает Жанна Кулакова.