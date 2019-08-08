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Выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва
09.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Указ Президента Республики Беларусь №293 от 5 августа 2019 г. «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь».
Указ Президента Республики Беларусь №294 от 5 августа 2019 г. «О назначении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь».
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
Объявление
Начался прием документов по выдвижению представителей в составы Могилевской областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Документы принимаются в кабинете №111 облисполкома (г. Могилев, ул. Первомайская, д.71) в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Последний день — 30 августа 2019 года.
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Выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва
Указ Президента Республики Беларусь №293 от 5 августа 2019 г. «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь». Указ Президента...
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