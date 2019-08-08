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За пять лет товарооборот России и Беларуси практически не изменился

09.08.2019 13:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

За пять лет товарооборот России и Беларуси практически не изменился

Согласно статистике за пять лет, обороты внешней торговли у России упали со всеми основными партнерами, за исключением Китая. Почти не изменились обороты с крупнейшими партнерами России по ЕАЭС — Беларусью и Казахстаном.

Китай является единственным крупным торговым партнером России, оборот с которым вырос за последние пять лет, пишет Коммерсантъ. Согласно статистике Федеральной таможенной службы (ФТС), размеры взаимной торговли с девятью из топ-10 партнеров России по итогам первой половины 2019 года ниже результатов такого же периода 2014 года. При этом сам перечень этих стран остался практически прежним — за пятилетку санкций и низких цен на нефть из первой десятки активно торгующих с Россией стран выпала лишь Украина.

За первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот РФ составил 318 млрд долларов, сообщила вчера ФТС. Это на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года (329 млрд долларов). Если же нынешний результат сопоставить с докризисным первым полугодием 2014 года (до сентября того года российская нефть стоила больше 100 долларов за баррель, а подкосившее импорт продуктовое эмбарго еще не действовало — оно было объявлено в августе 2014 года), падение будет куда более существенным. Внешнеторговый оборот России по итогам первой половины 2014 года составлял 396,3 млрд долларов, таким образом, нынешний показатель почти на 20% ниже.

Российский экспорт за пять лет сократился примерно так же, как импорт

Объем вывоза упал с 254,7 млрд долларов в первой половине 2014 года до 205,5 млрд долларов за такой же период этого года (на 19,3%). Импорт сократился с 141,6 млрд долларов до 112,6 млрд — на 20,5%. При этом причины сокращения у этих двух составляющих оборота разные. На поступлениях от экспорта не могло не сказаться снижение цен на нефть. В первой половине 2014 года средняя цена Urals составляла 107 долларов за баррель, в январе—июне 2019 года — лишь 66 долларов за баррель. На объемах же импорта отразился целый набор факторов — санкции и последовавшие за ними продовольственные контрсанкции, обвал рубля и вызванное им резкое удорожание ввозимых товаров, снижение потребления.

Как следствие, обороты внешней торговли у России упали со всеми основными партнерами, за исключением Китая. Объем торговли с КНР пять лет назад составлял 43 млрд долларов за полугодие, сейчас — 50,3 млрд долларов (плюс 17%). С остальными же странами из топ-10 торговых партнеров обороты просели. Кроме Китая, первую тройку по оборотам с РФ составляют Нидерланды (25,9 млрд долларов в первой половине 2019 года, минус 31%) и Германия (25,2 млрд долларов, минус 29%). Заметно упали обороты торговли с Италией (на 53%) и Японией (на 36%), чуть меньше — с Турцией (на 24%). Почти не изменились обороты с крупнейшими партнерами России по ЕАЭС — Беларусью и Казахстаном.


Издание отмечает, что в составе топ-10 торговых партнеров РФ за пятилетие произошло лишь одно изменение: из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов за первую половину этого года. Ее место занял Казахстан с 8,9 млрд долларов оборота с Россией. Примечательно, что обороты торговли с США, несмотря на все геополитические сложности, упали значительно меньше, чем в случае с европейскими странами,— лишь на 11%, с 14,9 млрд долларов до 13,2 млрд. В результате если в 2014 году США занимали девятое место в десятке торговых партнеров России, то сейчас — пятое.

 
 
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Согласно статистике за пять лет, обороты внешней торговли у России упали со всеми основными партнерами, за исключением Китая. Почти не изменились обороты с...
 
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