Амуры и толстолобики появятся в озере брестского парка культуры и отдыха

Источник материала: Виртуальный Брест

На этой неделе в парке культуры и отдыха началась плановая работа по очистке большого водоема от водорослей и ила.





- Работа эта довольно кропотливая, ведь дно и берега озера выложено камнями. Очистку проводим своими силами – трудятся работники парка культуры и отдыха. При помощи насосов мы откачали воду, после чего началась механическая чистка: работники вырывают водоросли, собирают мусор, очищают камни от зелени. Главная задача – убрать растительность и зарыбить водоем – рассказал в беседе с журналистом Zarya.by директор Брестского КУП «Парк культуры и отдыха»Андрей Щегельский. – Мы уже договорились с рыбхозами, будем приобретать рыбу – амуров и толстолобиков, которые сами очищают водоемы от зелени – едят ее. Мы так же сделали в другом водоеме – маленьком, который чистился пять лет назад. Он превращался в болото: его почистили, зарыбили «рыбами-санитарами», которые поддерживают свой «дом» в хорошем состоянии.

Работы по очистке большого водоема проводятся после реконструкции, которая была в 2006 году, второй раз. Рыба временно поместили в малое озеро.

- Парк пользуется популярностью у брестчан. Здесь проводятся церемонии бракосочетания, среди озера находится остров влюбленных. Хотим, чтобы и этот водоем был таким же чистым и прозрачным, – отмечает Андрей Владимирович. – Будем стараться закончить работы к концу августа.























