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20-летний парень подал в суд жалобу на президента Беларуси
09.08.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Молодой человек намерен обжаловать указ президента о проведении парламентских выборов. Документы опубликовал Telegram-канал
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Молодой человек намерен обжаловать указ президента о проведении парламентских выборов. Документы опубликовал Telegram-канал «Выборы. Беларусь». Выборы в...
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