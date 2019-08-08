ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные

Источник материала: Виртуальный Брест

В предстоящие выходные дни в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами.





Сотрудники ДПС ориентированы на выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пренебрегающих скоростными режимами, правилами обгона и проезда пешеходных переходов. В сфере особого внимания инспекторов окажутся и нарушения правил использования средств пассивной безопасности – мотошлемов, ремней безопасности, световозвращающих элементов.

По итогам 2018 года в республике на 13% возросло количество ДТП, причиной которых стали технические неисправности транспорта. Увеличилось и число жертв этих происшествий - почти на 67% погибших и на 74% раненых.

В то же время, согласно сведениям, предоставленным УП «Белтехосмотр», по итогам 7 месяцев 2019 года число выданных разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении сократилось на 8,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

С целью привлечения внимания автовладельцев к необходимости поддержания своего транспорта в технически исправном состоянии Госавтоинспекция Беларуси совместно с региональными представителями УП «Белтехосмотр» по 17 августа 2019 года проводит общереспубликанскую декаду «Гостехосмотр».

Во время акции организовываются рейдовые мероприятия по выявлению среди прочих нарушений фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, поддельных отметок о прохождении государственного технического осмотра. Кроме того, проводится анализ сведений по фактам систематического допуска должностными лицами организаций и индивидуальными предпринимателями к участию в дорожном движении транспортных средств без разрешений.