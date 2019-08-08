В Брестском районе грузовик врезался в микроавтобус

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе грузовик врезался в пассажирский микроавтобус. К счастью, никто не пострадал, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.





Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 августа около 11.10 в агрогородке Вистычи. По предварительной информации, автомобилем Ford Transit управлял брестчанин 1975 года рождения. Выезжая с второстепенной дороги на перекресток, он не убедился в безопасности и в его микроавтобус врезался большегрузный автомобиль Mercedes, за рулем которого был житель Бреста 1989 года рождения.

Транспортные средства получили механические повреждения. Микроавтобус является маршрутным такси, но в этот день оно было не на линии. В салоне никого не было кроме водителя. В отношении него составлен административный протокол по ч.7 ст.18.14 КоАП.