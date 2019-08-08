ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Орда Зла» в Зенице поддержала «Шахтер», который бил разгромлен «Торино» в Лиге Европы

09.08.2019 14:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фанаты «Сараево» после окончания матча с БАТЭ, поддержали белорусский клуб «Шахтер», который потерпел крупнейшее поражение в своей еврокубковой истории — 0:5.

Фанаты из группировки «Орда Зла» зарядили «Солигорск» и «Шахтеры». Посмотрите, как это выглядит.

Напомним, «Сараево» проиграло БАТЭ первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 1:2. Матч прерывался из-за брошенного на поле файера.

По словам главного тренера БАТЭ Алексея Баги, две хорошие зажигалки с трибуны прилетели и ему, он забрал их на сувениры.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фанаты «Сараево» после окончания матча с БАТЭ, поддержали белорусский клуб «Шахтер», который потерпел крупнейшее поражение в своей еврокубковой истории.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия вернула в строй атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика