«Орда Зла» в Зенице поддержала «Шахтер», который бил разгромлен «Торино» в Лиге Европы

Источник материала: Tut.by

Фанаты «Сараево» после окончания матча с БАТЭ, поддержали белорусский клуб «Шахтер», который потерпел крупнейшее поражение в своей еврокубковой истории — 0:5.

Фанаты из группировки «Орда Зла» зарядили «Солигорск» и «Шахтеры». Посмотрите, как это выглядит.

Напомним, «Сараево» проиграло БАТЭ первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 1:2. Матч прерывался из-за брошенного на поле файера .

По словам главного тренера БАТЭ Алексея Баги, две хорошие зажигалки с трибуны прилетели и ему, он забрал их на сувениры.