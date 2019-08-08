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«Орда Зла» в Зенице поддержала «Шахтер», который бил разгромлен «Торино» в Лиге Европы
Источник материала: Tut.by
Фанаты «Сараево» после окончания матча с БАТЭ, поддержали белорусский клуб «Шахтер», который потерпел крупнейшее поражение в своей еврокубковой истории — 0:5.
Фанаты из
Напомним,
По словам главного тренера БАТЭ Алексея Баги,
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Фанаты «Сараево» после окончания матча с БАТЭ, поддержали белорусский клуб «Шахтер», который потерпел крупнейшее поражение в своей еврокубковой истории.
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