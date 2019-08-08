Россия вернула в строй атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами

Источник материала: Tut.by

Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после длительного ремонта на Дальневосточном заводе «Звезда». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).



Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ

«В пункт постоянного базирования на Камчатке после ремонта с модернизацией, которые в течение четырех лет велись на Дальневосточном заводе «Звезда» в городе Большой Камень, вернулся атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск», — говорится в сообщении.

По докладу командира подводного крейсера Дениса Шарыпова, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

«На пирсе подводников встречали представители командования, родные и близкие. Начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов по традиции вручил командиру крейсера жареного поросенка», — сообщили в пресс-службе округа.

Атомный крейсер «Омск» передали Тихоокеанскому флоту после завершения всех технических работ 29 июня в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке. Крейсер решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря, в том числе выполнил глубоководное погружение.