Венерианское полнолуние: до конца августа Венера будет видна на поступающих из космоса изображениях Солнца

Источник материала: Tut.by

Не очень редкое, но весьма эффектное астрономическое явление — появление планеты Венера на поступающих из космоса изображениях Солнца — можно наблюдать в настоящее время и, вероятно, еще в течение примерно полутора недель. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН РФ.



Планета Венера на изображениях солнечного коронографа LASCO. Изображение: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН РФ

Сейчас Венера проходит на максимальном удалении от Земли, с противоположной от Солнца стороны, и, как ни странно, именно из-за этого видна наиболее ярко.

Дело в том, что Венера, как и любая планета, светит только отраженным светом Солнца. В момент, когда Венера проходит между Солнцем и Землей, Солнце светит на нее сзади. По этой причине планета не будет видна. И наоборот, когда Венера находится на противоположной от Солнца части орбиты, оно освещает ее сторону, обращенную к Земле, и планета видна наиболее ярко.

Здесь можно провести аналогию с фазами Луны. Когда Луна располагается с противоположной от Солнца стороны, мы видим полнолуния, так как при таком расположении Солнце полностью освещает именно обращенную к Земле лунную сторону. Так что можно сказать, что сейчас наблюдается венерианское полнолуние, или, более корректно, что Венера находится в своей максимальной полной фазе.

Наиболее известным и редким эффектом, связанным со сближением внутренних планет (Меркурий и Венера) с Солнцем, является их прохождение по диску Солнца. Так как каждая орбита немного наклонена к общей плоскости (эклиптике), то при сближении с Солнцем и Венера и Меркурий обычно проходят либо выше, либо ниже солнечного диска. Их прямое попадание на солнечный диск является исключительным событием.

Для Венеры это, как правило, всего два прохождения за столетие, причем в XXI веке они уже состоялись — в 2004 и в 2012 годах, и следующего теперь придётся «ждать» до 2117 года. Меркурию в этом плане «повезло» намного больше. Ближайшее его прохождение по солнечному диску случится уже совсем скоро — 11 ноября 2019 года, а следующее через 13 лет, в 2032 году.

Несмотря на то, что Венера сейчас выглядит очень ярко на поступающих из космоса снимках, увидеть ее с Земли крайне сложно. Дело в том, что из-за близости к Солнцу она как бы тонет в солнечных лучах, рассеиваемых в земной атмосфере. Любителям звездного неба придется подождать как минимум до конца сентября, пока она не выйдет из ауры Солнца.

На солнечных изображениях планета будет наблюдаться еще около полутора недель, приблизительно до 20−24 августа.