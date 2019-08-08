ГАИ усилит контроль на дорогах в предстоящие выходные

Источник материала: Полымя

В предстоящие выходные дни Госавтоинспекция в целях обеспечения безопасности дорожного движения усилит контроль за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.





Сотрудники ДПС ориентированы на выявление пьяных автолюбителей, тех, кто пренебрегает скоростными режимами, правилами обгона и проезда пешеходных переходов. «В сфере особого внимания инспекторов окажутся и нарушения правил использования мотошлемов, ремней безопасности, световозвращающих элементов», — добавили в УГАИ МВД.

В Госавтоинспекции напомнили, что по 17 августа в стране проходит общереспубликанская декада «Гостехосмотр». Во время акции проводятся рейды по выявлению среди прочих нарушений фактов эксплуатации транспортных средств без техосмотра, поддельных отметок о том, что он пройден. Кроме того, правоохранители анализируют, как часто должностные лица организаций и индивидуальные предприниматели допускают к участию в дорожном движении транспорт без техосмотра.

В Беларуси в 2018 году на 13% выросло количество ДТП, причиной которых стали технические неисправности. Увеличилось число погибших и пострадавших в таких авариях — на 67% и 74% соответственно. Между тем статистика УП «Белтехосмотр» за 7 месяцев текущего года говорит о том, что число выданных разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении сократилось на 8,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Кроме того, в УГАИ МВД рассказали, что в прошлом году 96 человек по 10 и более раз привлекались к ответственности за отсутствие техосмотра. С учетом того, что минимальный штраф за повторное нарушение составляет 2 базовые величины (1 БВ составляет Br25,5), этим злостным нарушителям было бы материально выгоднее своевременно пройти техосмотр, отметили в ведомстве.

Своеобразным рекордсменом стал 39-летний житель Витебской области, который в течение года 17 раз привлекался к ответственности по ч.9 ст.18.12 КоАП и заплатил более Br1,2 тыс. штрафов.

Источник: БелТА