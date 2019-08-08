Невиданная жестокость: 11-летнего мальчика подожгли другие дети - их не накажут

Ожоги третьей степени проходят очень тяжело, на теле останутся огромные рубцы, а тем, кто это сделал, ничего не грозит: трудным подросткам не было 14 лет.





За перевязки ответственный папа: мать 11-летнего Дани не в силах слышать, как он плачет от боли. Обрабатывая ожоги, признается Сергей Новиков, не может не думать о том, как двое подростков подожгли футболку на его сыне.





Сергей Новиков, отец пострадавшего мальчика: «Когда я смотрю, я их удавить готов был. У меня агрессия очень сильная: злость, ярость».





Но он не может разобраться с обидчиками даже в правовом поле. Один из поджигателей — ровесник Дани. Второму недавно исполнилось 14. Так что в суд пришлось подавать на родителей малолетних хулиганов.





Даня должен был встретиться с другом на крыльце магазина. С собой взял игрушечный пистолет. Подросткам, которые проходили мимо, показалось, что мальчик целится в них. Это оскорбило их настолько, что они повалили школьника на землю, избили, а потом достали зажигалку. Футболка вспыхнула мгновенно. А маленькие садисты удерживали Даню, чтобы он не мог потушить пламя.





В больнице Даня от боли не спал несколько суток. Охлаждающие повязки не спасали. Обезболивающие просто не действовали. Когда сыну стало немного легче, Сергей принялся выяснять, что это за дети такие, для которых жестокость — понятие абстрактное.





Оказалось, что в школе на них давно махнули рукой: двоечники, прогуливают, издеваются над одноклассниками. Тот, что младше, в свои 11 лет кое-как смог закончить второй класс.





Наталья Зиновьева, директор школы: «Семья эта состоит у нас на учете. И состоит на учете в органах системы профилактики. Могли быть какие-то конфликты с одноклассниками. Мальчик несколько раз самовольно уходил из дома. Но такого, конечно, не было».





И если в школе, судя по всему, просто не хотят связываться с проблемными учениками, то непонятно, почему инспекторы отдела по делам несовершеннолетних не провели с хулиганами хотя бы профилактическую беседу?





Они ведь едва заживо не сожгли сверстника. И прекрасно понимали, что наказаны не будут, ведь оба на момент жуткого инцидента не достигли возраста уголовной ответственности.





Сергей Колосовский, адвокат: «Еще работая в милиции, я сталкивался с позицией малолетних, что „мне 14 лет нет, буду воровать и ничего ты мне не сделаешь“. И вот с этим „ничего ты мне не сделаешь“ — делать что-то необходимо».





Ждать хотя бы извинений от родителей обидчиков Дани тоже не приходится. Им, кажется, не до воспитания сыновей.





И пока отец Дани через суд пытается наказать семьи, где детям забыли привить человеческие ценности, сам мальчик теперь занимается боксом, насколько позволяет самочувствие. Чтобы уметь дать отпор даже в ситуации, когда двое на одного.