Компания Exim Finance изучает возможности инвестирования в Беларусь

Как сообщается, в ходе встречи, на которой также присутствовали представители БелТПП и Белэксимгаранта, заместитель директора НАИП Денис Мелешкин представил инвестиционный потенциал Беларуси и рассказал про основные преимущества ведения бизнеса в стране, налоговые льготы преференциальных режимов, а также представил наиболее перспективные инвестиционные предложения.





В свою очередь, Камила Елшибекова рассказала о заинтересованности компании Exim Finance в реализации проектов в сфере возобновляемой и альтернативной энергетики, туризма, обрабатывающей промышленности, строительства.





По итогам проведенной встречи участники с белорусской стороны подтвердили готовность оказать содействие компании Exim Finance в реализации ее инвестиционных намерений в Беларуси.









Инвестиционно-финансовая группа Exim Finance основана в 2011 г и за это время реализовала свыше 150 инвестиционных проектов. За последние три года сумма инвестиций компании превысила 250 млн долларов США. Основными секторами интереса компании являются возобновляемые источники энергии, пищевая промышленность, строительство и инфраструктура, туризм. Exim Finance имеет шесть международных офисов в Европе, США, Индии, КНР, Африке и Казахстане.