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В день оппозиционного митинга в Москве пройдет... турнир по вождению автозаков
Источник материала: Партизан
Федеральная служба исполнения наказаний 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков — автомобилей для перевозки задержанных и подозреваемых, сообщает агентство ТАСС.
фото носит иллюстративный характер
Участники продемонстрируют навыки вождения с препятствиями в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир запланирован в отдалённом районе города — Капотне, в нём должны принять участие водители из более десяти регионов России.
В сообщении ТАСС говорится, что соревнование приурочено ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.
10 августа в центре Москвы запланирован митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Предыдущие аналогичные мероприятия 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями и закончились массовыми задержаниями.
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Федеральная служба исполнения наказаний 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков — автомобилей для перевозки задержанных и подозреваемых,...
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