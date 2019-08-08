В день оппозиционного митинга в Москве пройдет... турнир по вождению автозаков

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Участники продемонстрируют навыки вождения с препятствиями в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир запланирован в отдалённом районе города — Капотне, в нём должны принять участие водители из более десяти регионов России.





В сообщении ТАСС говорится, что соревнование приурочено ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.









10 августа в центре Москвы запланирован митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Предыдущие аналогичные мероприятия 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями и закончились массовыми задержаниями.