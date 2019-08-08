Права, техосмотр и страховка. Не поверите, но это про электросамокат









рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в программе «Неделя» на СТВ. Пока что электросамокат подчиняется тем же правилам ПДД, что и велосипед, но скоро, чтобы прокатиться на нем, понадобятся удостоверение, техосмотр и страховка,официальный представитель УГАИ МВДв программе «Неделя» на СТВ.





Какие самокаты в зоне риска?

«Сегодня люди, которые используют такие девайсы, как электросамокаты, гироскутеры и прочее, классифицируются как пешеходы. Закон не оговаривает для них допустимую скорость. Но ситуация будет меняться – подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу», – рассказал Станислав Соловей.





Нововведения коснутся электросамокатов, которые могут развивать скорость более 25 км/ч, – их приравняют к мопедам и мотоциклам. Самокаты, не дотягивающие до отметки 25 км/ч, по-прежнему приравниваются к пешеходам.





Как к нововведениям относятся минские кикшеринг-компании

Минске есть две заметные кикшеринг-компании – Eleven и Kolobike. В Eleven CityDog.by рассказали, что смогут прокомментировать нововведения только тогда, когда те вступят в силу. Пока же говорить о них рано. В «Колобайк» CityDog.by пока никак не прокомментировали планы ГАИ.









Успейте прокатиться, но по правилам

Пока новые правила пользования не регламентировали, на электросамокатах, как и прежде, нужно передвигаться по велодорожкам либо тротуарам. Если их нет, то по краю обочины. Также нельзя перегружать транспорт, разговаривать по телефону во время езды и совершать трюки.