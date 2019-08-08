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К празднику: по кирпичику они возводят будущее!

09.08.2019 14:12 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли района! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество Вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь более благоустроенной и комфортной.    Строительство – это всегда созидание и продвижение вперед. Пусть все, что вы сооружаете, будет добротным и красивым, удобным для жизни и работы.

На каждой строительной площадке главным ориентиром в работе должны стать профессиональное выполнение строительно-монтажных работ, личная ответственность за конечный результат, неукоснительное соблюдение правил безопасности труда.

Желаем всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, и качественного рабочего момента. Побольше вам, прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

К празднику: по кирпичику они возводят будущее!

Author: Редактор сайта

 
 
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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли района! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Сообщение К празднику: по...
 
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