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Афиша мероприятий в районе на выходные
09.08.2019 13:23 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
10 августа (суббота)
Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00;
Каменюкский СЦРиК – дискотека, начало в 22.00;
Огородникский СДК – лекция «Моя будущая профессия», начало в 15.00;
Ратайчицкий СК – познавательно-игровая программа «Вода – чудо природы», начало в 14.00;
Ставский СДК – танцевально-игровая программа для подростков «Давайте посмеемся, удаче улыбнемся», начало в 21.00;
Ходосовский СДК – дискотека, начало в 21.00.
День агрогородка Пелище – начало в 17.00.
11 августа (воскресенье)
Каленковичский СДК – конкурс рисунка на асфальте «Красота живет повсюду…»;
Огородникский СДК – соревнования по настольному теннису, начало в 12.00.
В Каменце – мобильный фестиваль «#ЛЮБОВЬ_ЕСТЬ», посвященный 1000-летию Бреста, начало у Каменецкой башни в 17.00. Программа
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10 августа (суббота) Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00; Каменюкский СЦРиК – дискотека, Сообщение Афиша мероприятий в районе на выходные появились...
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