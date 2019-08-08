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Афиша мероприятий в районе на выходные

09.08.2019 13:23 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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10 августа (суббота)

Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00;

Каменюкский СЦРиК – дискотека, начало в 22.00;

Огородникский СДК – лекция «Моя будущая профессия», начало в 15.00;

Ратайчицкий СК – познавательно-игровая программа «Вода – чудо природы», начало в 14.00;

Ставский СДК – танцевально-игровая программа для подростков «Давайте посмеемся, удаче улыбнемся», начало в 21.00;

Ходосовский СДК – дискотека, начало в 21.00.

День агрогородка Пелище – начало в 17.00.

11 августа (воскресенье)

Каленковичский СДК – конкурс рисунка на асфальте «Красота живет повсюду…»;

Огородникский СДК – соревнования по настольному теннису, начало в 12.00.

В Каменце – мобильный фестиваль «#ЛЮБОВЬ_ЕСТЬ», посвященный 1000-летию Бреста, начало у Каменецкой башни в 17.00. Программа здесь.

Афиша мероприятий в районе на выходные

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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10 августа (суббота) Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00; Каменюкский СЦРиК – дискотека, Сообщение Афиша мероприятий в районе на выходные появились...
 
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