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II Европейские игры в интернете: позитив превысил негатив в 6 раз

09.08.2019 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

II Европейские игры в интернете: позитив превысил негатив в 6 раз

Digital-агентство Artox Media Digital Group проанализировало, как в интернете обсуждались II Европейские игры.

Как отмечается в исследовании, в белорусском интернете количество позитивных и нейтральных упоминаний (125 059) превысило негативные (16 475) более чем в 6 раз. Причем сообщения от белорусов составили только 59% упоминаний, остальные упоминания были сделаны за рубежом, пишет thinktanks.by.

Больше всего игры упоминали мужчины (39%) в возрасте от 25 до 34 лет (37%). 

Из белорусских комментаторов 77% писали свои сообщения в Минске. В Топ-5 городов по комментированию игр вошли также Гомель, Брест, Гродно и Могилев.

Поиск сообщений об играх велся в социальных сетях, форумах, блогах, мессенджерах (открытые каналы), отзывных и новостных ресурсах. Большинство постов с упоминанием Европейских игр было зафиксировано в социальных сетях - 92%. 

В поисковый запрос вошли ключевые слова и словосочетания («европейские игры», «european games», «лесик», «lesik», «bright year» и другие), наиболее точно характеризующие Событие, а также хештеги (#minsk2019, #europeangames, #brightyear #brightyоu и другие), включая различные словоформы, с учетом окончаний и возможных пользовательских ошибок при написании.

Наибольшее количество сообщений об играх было сделано в ВКонтакте - 27%. На 2-м месте Instagram - 26%, а на 3-м - Facebook - 23%. 

Artox Media Digital Group проводило анализ упоминаний II Европейских игр с 28 мая по 2 июля. За этот период было зафиксировано почти 240 тысяч упоминаний игр по всему миру. На 1-м месте по их количеству, безусловно, была Беларусь - 59%. 2-е место оказалось у России - 19%, на 3-м - Украина -10%. В пятерку стран с самыми активными комментаторами также вошли Казахстан и Великобритания, на каждую из которых пришлось по 3%.  На 6-м месте оказался Азербайджан с 2%. Остальные страны набрали 1% и менее, что в определенной степени свидетельствует о резонансе события. 

.

Больше всего игры упоминали мужчины (39%) в возрасте от 25 до 34 лет (37%). 

Из белорусских комментаторов 77% писали свои сообщения в Минске. В Топ-5 городов по комментированию игр вошли также Гомель, Брест, Гродно и Могилев.

Поиск сообщений об играх велся в социальных сетях, форумах, блогах, мессенджерах (открытые каналы), отзывных и новостных ресурсах. Большинство постов с упоминанием Европейских игр было зафиксировано в социальных сетях - 92%. 

В поисковый запрос вошли ключевые слова и словосочетания («европейские игры», «european games», «лесик», «lesik», «bright year» и другие), наиболее точно характеризующие Событие, а также хештеги (#minsk2019, #europeangames, #brightyear #brightyоu и другие), включая различные словоформы, с учетом окончаний и возможных пользовательских ошибок при написании.

Наибольшее количество сообщений об играх было сделано в ВКонтакте - 27%. На 2-м месте Instagram - 26%, а на 3-м - Facebook - 23%. 

Artox Media Digital Group проводило анализ упоминаний II Европейских игр с 28 мая по 2 июля. За этот период было зафиксировано почти 240 тысяч упоминаний игр по всему миру. На 1-м месте по их количеству, безусловно, была Беларусь - 59%. 2-е место оказалось у России - 19%, на 3-м - Украина -10%. В пятерку стран с самыми активными комментаторами также вошли Казахстан и Великобритания, на каждую из которых пришлось по 3%.  На 6-м месте оказался Азербайджан с 2%. Остальные страны набрали 1% и менее, что в определенной степени свидетельствует о резонансе события. 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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