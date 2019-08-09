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Правила безопасности необходимо соблюдать

09.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Правила безопасности необходимо соблюдать

Браславская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира обращает особое внимание охотников на необходимость неукоснительно соблюдать правила безопасности, изложенные в главе 12 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. В лесах и у водоемов находятся отдыхающие, рыбаки и грибники. Никто из них не должен попасть под выстрелы!

Охотникам запрещается производить стрельбу в направлении людей, сельхозживотных, транспортных средств и населенных пунктов, расположенных менее, чем в полукилометре, стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели или в условиях плохой видимости – в сумерках, против солнца, в тумане и т.п. В условиях ограниченной видимости нельзя стрелять по взлетающей птице, находящейся ниже уровня 2,5 метров. При охоте с лодки не производить стрельбу через гребцов или других охотников в судне.

Незаконная добыча диких животных влечет административную (ч.1 ст.15.37 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст.282 УК Республики Беларусь) ответственность, а также обязанность возмещения причиненного природе вреда.

А. АНТОНОВ, госинспектор Браславской МРИ

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