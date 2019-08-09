15 августа – День здорового питания

Источник материала: Клiч Радзiмы

Ежегодно в нашей стране в августе в соответствии с календарём Единых дней здоровья в Республике Беларусь проводится день здорового питания. В этом году он пришёлся на 15 августа.

По данным ВОЗ, большая часть всех заболеваний связана с неправильным питанием. Современные исследования показывают, что человек потребляет излишнее количество жиров и рафинированных углеводов и недостаточно свежих или замороженных овощей, фруктов, зелени, рыбы. В результате такое питание приводит к заболеваниям сердца и сосудов, сахарному диабету и онкологическим заболеваниям.

Отказ от завтрака, дневные перекусы на бегу, обильный поздний ужин — все это причины избыточного веса и плохого самочувствия.

Негативное влияние на здоровье человека оказывают малоподвижный образ жизни, неправильные пищевые предпочтения, психологическая зависимость от еды, а также большое количество противоречивых сведений в интернете о пользе и вреде продуктов.

Врачи подтверждают, что большую часть заболеваний можно предотвратить с помощью изменения образа жизни, рациона питания и повышением двигательной активности.

Питание должно быть регулярным, разнообразным, полноценным, сбалансированным по набору жизненно необходимых веществ (белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы), а также достаточным для восполнения энергетических затрат организма.

Если Вы питаетесь 3 раза в день, то разделите один из приемов на два раза, потому что правильнее питаться не менее 4-х раз. Это позволит Вам разгрузить работу органов пищеварения и снизить чувство голода – спутника долгих перерывов в еде. Если Вы не завтракаете – научитесь этому.

Не ешьте на ночь!

Этим Вы обеспечите себе более спокойный и полноценный сон. Кроме того, Вы сполна насладитесь самым важным приемом пищи – завтраком!

Очень важно в перерывах между основными приемами пищи, особенно длительных, перекусывать (например, яблоко, орешки), чтобы желудок не занимался самоперевариванием, и у Вас не развивался «волчий аппетит», особенно к вечеру.

Научитесь кушать медленно, тщательно пережевывая пищу – это поможет Вам съесть меньше, но насытиться больше, а главное – Вы значительно облегчите работу органов пищеварения по усвоению пищи.

Не пейте воду во время еды!

Она разбавит желудочный сок и замедлит процесс пищеварения. Правильнее пить воду перед едой, она «разбудит» желудок и заставит его активнее переваривать пищу. Ежедневно нужно выпивать до 2-х литров воды, ведь она постоянно расходуется на обеспечение всех жизненно важных процессов в организме.

Сократите употребление соли!

В обычных продуктах питания соли вполне достаточно для поддержания жизнедеятельности организма. Досаливание приводит к повышенной жажде, задержке излишней воды тканями организма и соответственно повышению артериального давления.

Любителям, пиццы, гамбургеров и хот-догов, картошки фри, сдобной выпечки, пирожков и сдобных булочек, сосисок в тесте следует запомнить 2 простых правила:

— не есть фаст-фуд чаще, чем раз в неделю, а желательно еще реже;

— если днем вы ели фаст-фуд, вечером основу вашего рациона (не менее 75%) должны составить фрукты и овощи.

Употребляйте больше фруктов и овощей! Они – не только поставщики «живых» витаминов и микроэлементов, но и источники сложных углеводов, которые предохранят Вас от истощающего действия простых углеводов, содержащихся в сахаре и конфетах.

Кроме всего прочего, фрукты и овощи содержат клетчатку, способствующую лучшему опорожнению кишечника.

Если есть выбор, то отдайте предпочтение меду, а не сахару, потому что в меде много фруктозы, на усвоение которой не требуется инсулин, тем самым Вы защитите себя от возможного развития сахарного диабета.

Пейте больше кисломолочных продуктов.

Они во –первых, насыщают нас витаминами группы В, которых там гораздо больше, чем в цельном молоке, во-вторых, способны потеснить и уничтожить гнилостную микрофлору кишечника, потому что именно в них полезных микроорганизмом в тысячи раз больше.

Употребляйте больше растительных жиров. Правильнее, если на их долю приходится не менее трети от общего количества жира. Не забывайте, что рафинированные растительные масла лишены многих полезных биологически активных веществ.

Больше и чаще включайте в меню морскую рыбу и морепродукты – источники легкоусвояемых белков и жизненно необходимого йода.

Конечно, никто не может заставить нас правильно питаться, каждый человек принимает решение сам. Правильное питание – это не диета, это — стиль жизни!

В. СЕДЮКЕВИЧ, врач-гигиенист (заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом) Шарковщинского райЦГЭ