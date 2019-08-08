Источник материала: Новости Волковыска

В Волковыске рассматривается уголовное дело по отгрузке 5 вагонов цемента без получения 100%-й предоплаты. Топ-менеджера обвиняют в том, что поставил продукцию в адрес неплатежеспособной компании и таким образом причинил ущерб подконтрольным государству «Красносельскстройматериалам». Соль истории в том, что цемент реализовывался на фоне жестких требований высокопоставленных лиц по разгрузке складов, сообщает TUT.BY.

Осенью прошлого года Волковысская финансовая милиция сообщила о раскрытии криминальной схемы в ОАО «Красносельскстройматериалы». По мнению силовиков, в 2013 году начальник службы маркетинга госпредприятия Владимир Корольчук распорядился без предварительной оплаты отгрузить россыпью 339 тонн (5 железнодорожных вагонов) портландцемента. Оплата партии стоимостью 33 878 рублей не поступила. Выяснилось, что минская компания «Золотой Крумкач», в адрес которой был отгружен цемент, в нем не нуждалась. Более того, в ходе проверки стало известно, что в 2013—2014 годах эта фирма финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, а в 2015 году данное юридическое лицо вообще ликвидировано.

В отношении Корольчука было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК РБ (Превышение власти или служебных полномочий). По мнению силовиков, топ-менеджер, действуя из личной заинтересованности и явно выходя за пределы прав и полномочий, предоставленных по службе, дал распоряжение об отгрузке в адрес минской компании цемента без предварительной оплаты и причинил ущерб «Красносельскстройматериалам» в особо крупном размере.

Недавно суд Волковысского района приговорил Владимира Корольчука к трем годам лишения свободы без конфискации имущества, но запретил занимать руководящие должности в течение 5 лет.

«Общение с однокурсником по телефону — это не коррупция»

Корольчук отработал на «Красносельскстройматериалах» более 25 лет. С 2009 года он руководил службой маркетинга. Топ-менеджер категорически не согласен с предъявленным ему обвинением и просит суд отменить приговор и прекратить уголовное преследование, следует из его жалоб, с которыми ознакомился TUT.BY.

По мнению силовиков, Владимир Корольчук, «желая скрыть свою некомпетентность и создать перед руководством предприятия положительное впечатление о его деятельности в занимаемой должности, связанной со снижением на предприятии складских запасов готовой продукции (цемента), и стремлении оказать своему другу Силиванову А.В., являющемуся директором ООО „Тор СЛ“, услугу по беспрепятственному приобретению в ОАО „Красноссльскстройматериалы“ без предварительной оплаты цемента через ООО „Золотой Крумкач“, проявил тем самым протекционизм». Топ-менеджер называл данное утверждение «голословным». Корольчук утверждает, что он и директор «Тор СЛ» не являлись друзьями и что «общение с однокурсником по телефону никак не может означать протекционизм, а тем более коррупцию».

Корольчук также называет «все произошедшее ужасным стечением обстоятельств». «Как только стало понятно, что покупатель не намерен рассчитываться за поставленный товар, все необходимые документы незамедлительно были переданы в юридический отдел предприятия для организации претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности и привлечения к ответственности директора ООО «Золотой Крумкач», — пишет начальник службы маркетинга.

Превышение служебных полномочий выражается в том, что отгрузка готовой продукции в адрес фирмы «Золотой Крумкач» при отсутствии 100%-й предоплаты была недопустима ни при каких обстоятельствах, считает следствие. Корольчук утверждает, одним из пунктов договора предусмотрена возможность поставки товара без предварительной оплаты с отсрочкой платежа 15 банковских дней. Возможность поставки продукции на условиях отсрочки платежа предусмотрена и во всех других локальных нормативных актах завода, регламентирующих порядок отгрузки, т.е. жестких ограничений не было, а вопрос мог решаться по усмотрению должностного лица, принимающего решение.

Владимир Корольчук, которому были делегированы полномочия по заключению договоров, подчеркнул, что никогда не принимал единоличных решений. «Все договоры, распоряжения и приказы, подписанные мною, всегда проходили все стандартные согласования в других подразделениях общества (юрслужба, отдел реализации, сектор по работе с дебиторами и другие службы)», — говорит он и считает неуместным в обвинении ссылку на якобы имевшее место нарушение резолюции, наложенной на договоре с фирмой «Золотой Крумкач» юрисконсультом цементного завода. По словам Корольчука, «согласно внутренним локальным нормативным актам общества, резолюция юрисконсульта всегда носила и носит рекомендательный характер». Таким образом, сам факт отгрузки в адрес компании «Золотой Крумкач» без 100%-й предварительной оплаты не может свидетельствовать о наличии в чьих-либо действиях состава преступления, считает он. Плюс к этому на момент заключения договора «Золотой Крумкач» не был внесен в реестр неплатежеспособных организаций.

Что касается разгрузки складских запасов, то Владимир Корольчук утверждает, что, наоборот, действовал в интересах госпредприятия.

Корольчук считает, что вменять в вину отгрузку цемента в зимний период покупателям, которые не произвели 100%-ю предоплату продукции, это ошибка. Здесь уместно говорить скорее «о коммерческом риске, нежели о каких-то злонамеренных действиях».

Дело в том, что реализация цемента имеет свою специфику, а именно ярко выраженную сезонность. Пик продаж цемента приходится на весенне-летне-осенний период, когда наиболее активно ведутся строительные работы. И напротив, зимний период — это период, когда продажи цемента резко падают. Падение спроса влечет переполнение складских помещений готовой продукцией. Если допустить полное заполнение складов, то за этим неминуемо последует и остановка производства, а это влечет увеличение себестоимости продукции в целом, а значит, и падение ее конкурентоспособности.

В 2013 году на цементном заводе в Красносельске «сложилась фактически патовая ситуация, когда при штатной вместимости складских помещений (силоса), а это максимум 53 000 — 54 000 тонн, на предприятии скапливалось более 57 000 тонн готовой продукции.

«Это до отказа заполненные силоса, и часть готовой продукции за неимением свободных складских площадей была помещена уже в 40−50 железнодорожных вагонов без оформления соответствующих документов, поскольку мы искали потребителей, куда в срочном порядке можно их отгрузить, чтобы не останавливать предприятие, — пишет Корольчук. — Естественно, если при такой ситуации не организовать ритмичные продажи готовой продукции и не высвободить силоса, то это неминуемо привело бы к остановке цементных мельниц и всего технологического процесса в целом».

По информации Корольчука, на тот момент на ж/д станции было порядка 50-55 писем-отказов от основных предприятий на отправку в их адрес цемента согласно договорам, заключенным с ними.

Следователь указал, что отгрузка 5 вагонов в адрес «Золотого Крумкача» — это 0,58% от складских запасов и это несущественно.

Корольчук считает, что следователь «абсолютно не вник» в специфику его работы. Ведь для того, чтобы не остановить процесс производства в зимний период, заводу в сутки надо выгружать 4000−5000 тонн, а это 50−60 вагонов в адрес 30−40 организаций. «Следователь не учитывает, что обеспечение ритмичной отгрузки готовой продукции в зимний период складывается из продаж многим отдельно взятым предприятиям. Этот процесс постоянный, каждодневный. При его невыполнении мы всегда рискуем получить остановку производства цемента», — парирует Корольчук. Он задается вопросами, почему следователь не проанализировал ситуацию со складскими запасами, не учел письма министра строительства и архитектуры по разгрузке складов, не допросил на этот счет других руководителей завода, которые могли бы объяснить, что бы случилось, если бы не обеспечивались ежедневные ритмичные отгрузки продукции. Корольчук пишет, что с позволения министерства в зимний период разрешалось отгружать цемент даже тем покупателям, которые имели просроченную задолженность, а остальным предоставлялись скидки даже при наличии просроченных платежей.

«Нельзя доводить ситуацию до абсурда»

В ходе следствия в отношении Владимира Корольчука было возбуждено еще одно уголовное дело по факту проведения отгрузки продукции в адрес ООО «Тинс».

С этой компаний «Красносельскстройматериалы» работали с 2005 года. За это время «Тинс» не один раз допускал просрочки в проведении расчетов. «Это обычная практика, поскольку работа у таких организаций в свою очередь связана с сезонной продажей бетона или цемента в адрес строительных организаций, а это всегда серьезные риски неплатежей за поставленную продукцию», — подчеркнул Корольчук.

«Тинс» по состоянию на 31 декабря 2013 года не являлся неплатежеспособным. «При таких обстоятельствах оснований предположить, что по истечении почти 10 лет сотрудничества данная организация вдруг откажется рассчитываться за поставленную продукцию, у меня не имелось», — отметил Корольчук.

Он уверяет, что договор с этой фирмой не заключал. При этом документы на отгрузку продукции подписывались не только Корольчуком, но и другими должностными лицами предприятия. «Несмотря на это, орган дознания просто взял и «вырвал» из общего контекста отношений между нашими предприятиями один эпизод, когда ООО «Тинс» не рассчиталось за товар, а затем на основании этого факта сделал глобальный вывод о наличии в моих действиях состава преступления», — считает Корольчук.

Топ-менеджер считает, что его вина в совершении преступлении не доказана.

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Апелляционная жалоба Владимира Корольчука будет рассмотрена 13 августа.

В суд уже направлено ходатайство трудового коллектива ОАО «Красносельскстройматериалы». Коллеги характеризуют Корольчука как «профессионала, компетентного в вопросах реализации продукции» и призывают отменить приговор и «не доводить ситуацию до абсурда».

«Так можно вообще всех посадить, потому что в сложившейся экономической ситуации рано или поздно, но какой-нибудь покупатель продукции любого крупного белорусского предприятия возьмет и не рассчитается за купленную продукцию просто по той причине, что с ним самим не рассчитались. И все, коллапс, по логике надо возбуждать дела и осуждать всех!» — сказано в обращении.