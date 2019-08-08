В области убрано 74,0% площадей (намолочено 1 288 413 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 34,5 ц с га.
По общему намолоту лидируют:
Несвижский (128 891 тонн), Слуцкий (107 174 тонн), Копыльский (102 345 тонны), Минский (90 126 тонн), Клецкий (80 559 тонны)
По урожайности лидируют:
Несвижский (59,8 ц с га), Дзержинский (49,5 ц с га), Клецкий (48,1 ц с га), Минский (44,8 ц с га), Молодечненский (41,8 ц с га)
По урожайности среди хозяйств:
- ОАО «Гастелловское» Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (84,2 ц с га);
- ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (81,6 ц с га);
- СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (76,6 ц с га);
- ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (76,5 ц с га);
- «Агрокомбинат «Дзержинский» ‒ 71,8 ц с га;
Лучшие комбайновые экипажи:
- Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич (КСУП «Племенной завод Красная Звезда», Клецкого района) ‒ намолочено 2719,66 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
- Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
(ОАО «Кухчицы», Клецкого района) – намолочено 2562 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
- Лучик Иван Валерьевич, Гуринович Сергей Иванович (Филиал «ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Слуцкого района) ‒ намолочено 2535 тонны , марка комбайна ‒ Lexion 580;
- Антипцев Александр Александрович, Антипцев Владимир Александрович (СРУП «Совхоз Рачковичи» Белорусской железной дороги Слуцкого района) ‒ намолочено 2468 тонн, марка комбайна Lexion 580;
5 . Войняк Сергей Владимирович (СПК «АК Снов» Несвижского района) ‒ намолочено 2459,69 тонн;
Лучшие водители:
- Литошко Сергей Александрович (ОАО»Заболотский», Любанского района) ‒ 3343 тонны, марка автомобиля ‒ ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
- Богдан Дмитрий Степанович (УП «АК «Ждановичи», Минского района) ‒ 3086 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501В9
- Скарбич Сергей Иванович (УП «АК «Ждановичи», Минского района) ‒ 2995 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501А9;
- Рынкевич Сергей Васильевич (ОАО «Городилово», Молодечненского района) ‒ 2871 тонны; марка автомобиля ‒ Камаз 6520;
- Капачевский Алексей Сергеевич (УП «АК «Ждановичи», Минского района) ‒ 2870 тонны; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501А9;
Сушильные агрегаты:
1.Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО «Новая жизнь» Несвижского района) ‒ высушено 11828 тонн;
- Яковцов Игорь Владимирович, Шибут Денис Николаевич (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижкого района) – высушено 10409 тонн;
- Яцкевич Иван Михайлович (ОАО «Городея», Несвижского района) – высушено 9940 тонн;
- Русак Александр Александрович Жук Дмитрий Николаевич (ОАО «РАПС» Минского района) ‒ высушено 8408 тонн;
- Тараненко Олег Сергеевич, Новицкий Михаил Петрович (ОАО «Озерицкий-Агро», Смолевичского района) ‒ высушено 8000 тонн