ГАИ усилит контроль на белорусских дорогах в предстоящие выходные

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили в УГАИ МВД, 10 и 11 августа сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль на дорогах. В частности, сотрудники ДПС будут ориентированы на выявление пьяных автолюбителей, тех, кто пренебрегает скоростными режимами, правилами обгона и проезда пешеходных переходов.

«В сфере особого внимания инспекторов окажутся и нарушения правил использования мотошлемов, ремней безопасности, световозвращающих элементов», - добавили в УГАИ МВД.

В Госавтоинспекции также напомнили, что по 17 августа в стране проходит общереспубликанская декада «Гостехосмотр». Во время акции проводятся рейды по выявлению среди прочих нарушений фактов эксплуатации транспортных средств без техосмотра, поддельных отметок о том, что он пройден. Кроме того, правоохранители анализируют, как часто должностные лица организаций и индивидуальные предприниматели допускают к участию в дорожном движении транспорт без техосмотра.