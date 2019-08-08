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ГАИ усилит контроль на белорусских дорогах в предстоящие выходные

09.08.2019 15:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ усилит контроль на белорусских дорогах в предстоящие выходные
Фото из открытых источников

Как сообщили в УГАИ МВД, 10 и 11 августа сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль на дорогах. В частности, сотрудники ДПС будут ориентированы на выявление пьяных автолюбителей, тех, кто пренебрегает скоростными режимами, правилами обгона и проезда пешеходных переходов.

ГАИ усилит контроль на белорусских дорогах в предстоящие выходные В Беларуси с 7 августа начнутся массовые проверки техосмотра транспорта

«В сфере особого внимания инспекторов окажутся и нарушения правил использования мотошлемов, ремней безопасности, световозвращающих элементов», - добавили в УГАИ МВД.

В Госавтоинспекции также напомнили, что по 17 августа в стране проходит общереспубликанская декада «Гостехосмотр». Во время акции проводятся рейды по выявлению среди прочих нарушений фактов эксплуатации транспортных средств без техосмотра, поддельных отметок о том, что он пройден. Кроме того, правоохранители анализируют, как часто должностные лица организаций и индивидуальные предприниматели допускают к участию в дорожном движении транспорт без техосмотра.

 
 
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Госавтоинспекция в целях обеспечения безопасности дорожного движения усилит контроль за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами.
 
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